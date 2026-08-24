Óscar Puente quiere sustituir a Sánchez si lo de Ceuta explota

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado la puerta abierta de par en par a sustituir a Pedro Sánchez al frente del PSOE.

En una entrevista concedida a Europa Press este fin de semana, el vallisoletano recurrió a un símil baloncestístico para dejar claro que, si la pelota le llega en los últimos segundos, no es de los que la pasan. «No creo que yo sea ese jugador… También digo que si me llegara, faltando dos segundos y me la tuviera que jugar, no soy de los que la pasan».

La declaración no es inocente. Se produce en plena crisis migratoria de Ceuta, con decenas de miles de inmigrantes entrados en la ciudad autónoma desde finales de julio, un caos humanitario, sanitario y de orden público que el Gobierno de Sánchez sigue sin resolver y que amenaza con convertirse en un verdadero polvorín político. Mientras el presidente permanece de vacaciones y la monarquía se ve envuelta en polémicas orquestadas desde Moncloa, Puente se erige en ariete mediático y, de paso, en posible delfín.

Puente insiste en que Sánchez es «el Jordan del equipo» y el «mejor líder posible», y sitúa el relevo dentro de cuatro o cinco años, tras un hipotético nuevo mandato que terminaría hacia 2031. Pero cualquiera con dos dedos de frente entiende el subtexto: si lo de Ceuta explota —con la presión social, las movilizaciones, el desgaste institucional y las posibles consecuencias judiciales o europeas—, el ministro de Transportes ya se ha ofrecido como recambio listo para asumir el mando.

No es la primera vez que Puente actúa como el guerrero de la crispación del sanchismo. En las últimas semanas ha cargado contra el Rey por una foto con el periodista Javier Negre, ha acusado a Feijóo de «contaminar» al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y ha tildado de «delito» las propuestas del PP para devolver a los migrantes. Todo ello mientras la ciudad autónoma sufre racionamiento, saturación de servicios y un clima de tensión creciente.

En Periodista Digital ya conocemos el patrón: cuando el barco hace aguas, los más leales empiezan a posicionarse. Puente, que pasó de alcalde de Valladolid a ministro estrella de la batalla cultural en redes, parece haber captado el momento. Sánchez puede seguir siendo el Jordan de momento, pero si la invasión de Ceuta acaba pasando factura electoral o personal al presidente, el ministro de Transportes ya ha dejado dicho que no se va a esconder detrás del banquillo.

La pregunta que flota en el aire es si el propio Sánchez ha autorizado este globo sonda o si Puente está jugando a la contra. En cualquier caso, el mensaje es claro: el sanchismo ya tiene candidato de recambio por si el desastre de Ceuta termina por tumbar al líder.

Para hablar de este y otros temas estarán en el ‘24×7: edición verano‘ Alfonso Rojo, director de Periodista Digital y Covadonga Torres, doctora en Derecho. Todo ello bajo la batuta de Josué Cárdenas al mando del programa.