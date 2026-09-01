Ceuta hunde a Sánchez y empieza la rebelión en el PSOE

La crisis de Ceuta solo ha empeorado.

La invasión de la ciudad autónoma del pasado 30 de julio es un ataque frontal contra la soberanía y la integridad territorial españolas, y lo lógico sería que el Gobierno de Pedro Sánchez hubiese reaccionado con firmeza desde el primer momento.

Sin embargo, lo que hemos visto en este mes desde el «ataque a nuestra integridad territorial», como reconoció el propio marido de Begoña, ha sido una mezcla de apatía, ineficiencia, inacción, soberbia, cinismo y, sobre todo, sumisión a Marruecos.

Tanto que ha preferido atacar a Italia, al CNI o al propio Felipe VI por la delicada situación antes que a Mohamed VI y al Gobierno magrebí.

Como no podía ser de otra forma, esto ha levantado ampollas no solo en la ciudad autónoma, sino en el resto del país.

Su imagen se ha visto perjudicada hasta tal punto que los únicos que defienden su gestión son sus ministros-lacayos. Ni siquiera los tertulianos a sueldo que pululan por las tertulias televisivas son capaces de dar alguna razón para semejante esperpento.

Y esto ha ocasionado un hecho insólito desde que el suegro de Sabiniano recuperó el poder en Ferraz: una revuelta interna de cargos que desobedecen el mandato del «Number 1».

Los socialistas en León, Mérida, Chiclana o Moguér han anunciado que se sumarán a las concentraciones en favor de Ceuta convocadas para este miércoles 2, en prácticamente todos los territorios de España.

Muchos ya lo dan por amortizado y hay otro detalle que tiene en alerta a concejales y alcaldes: las elecciones del año que viene. Saben en el PSOE que todo el que acude a las urnas del brazo de Sánchez termina hundido.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este martes, 1 de septiembre, junto al diputado de VOX, Ignacio Hoces.