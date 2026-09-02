¡CONFIRMADO! Marruecos detrás de la invasión de Ceuta

Un informe de la Policía Nacional remite a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón pruebas de que agentes marroquíes planificaron y ejecutaron la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.

Según el documento del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, gendarmes marroquíes uniformados guiaron a los inmigrantes desde Castillejos (Fnideq) hacia puntos concretos de la frontera y agentes de paisano les indicaron por dónde cruzar, especialmente en el espigón de El Tarajal. El informe sostiene que la operación tuvo un fin distinto al migratorio: colapsar el control fronterizo español, eliminar la capacidad de respuesta y vincularse a la reivindicación territorial de Rabat sobre Ceuta y Melilla.

Las cifras oficiales hablan de entre 72.000 y más de 80.000 personas que penetraron en la ciudad autónoma en apenas dos días, la mayor avalancha registrada. La mayoría regresó en las horas siguientes, pero miles permanecen aún en Ceuta, generando una crisis humanitaria, de seguridad y de orden público que continúa un mes después.

El informe detalla alertas previas: el 29 de julio el CENIF advirtió de «riesgo extremo» de entrada masiva, señalando incluso la fecha y la vía. Incluye fotografías y referencias a gendarmes que dirigían el flujo y a supuestos agentes de inteligencia que monitorizaban la operación sobre el terreno. Algunas versiones del documento mencionan también la entrada de perfiles de riesgo, incluidos posibles yihadistas, aunque el Ministerio del Interior lo negó en su momento.

Mientras la Policía eleva estas conclusiones a la Justicia, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido hasta ahora que no hay pruebas de participación marroquí y ha apuntado a organizaciones criminales, bulos en redes o incluso injerencias extranjeras. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este 2 de septiembre de 2026 explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, sobre la existencia y el conocimiento del informe.

Para hablar de este y otros asuntos estarán este 2 de septiembre de 2026 en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital, el programa dirigido y presentado por Josué Cárdenas, el analista Paco Porras y el redactor político Juan Velarde.