La Policía deja con el c*lo al aire a Sánchez y a Marlaska por Ceuta: ¡Irán al banquillo!

Hoy la calle los sentencia.

La situación de Ceuta es insostenible.

Y Pedro Sánchez, en una mezcla pasmosa de inutilidad y pésimo cálculo político, ha intentado aprovechar políticamente esta crisis para tapar la inmundicia de la corrupción de su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

El presidente del Gobierno y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mentido desde el primer minuto.

Lo sabíamos porque siempre hacen lo mismo. Pero hay un detalle que no esperaban y que les ha borrado la sonrisa: una prueba que los deja con el culo al aire.

Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), organismo oficial dependiente de la Policía Nacional, advertía del «riesgo extremo» de una entrada masiva el 30 de julio de 2026, como finalmente se produjo. Y Marlaska lo tuvo. Y la decisión para afrontar la amenaza de «miles» de personas asaltando la frontera lo hace culpable: desde su Ministerio se decidió enviar un contingente de 12 policías.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga el asalto de la frontera, tiene el informe en sus manos.

Y tanto Sánchez como Marlaska terminarán en el banquillo.

Pero hoy los españoles tenemos que salir a las calles y dictar sentencia adelantada: una soberana patada en el culo al marido de Begoña y a su cuadrilla de mangantes y traidores a la nación.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este miércoles, 2 de septiembre, junto a los periodistas Joaquín Campos y Fran Blanco-Argibay.