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Paliza en el Congreso a Sánchez, que va camino al banquillo por traidor

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Abascal hunde como nunca a Sánchez a cuenta de Ceuta: «Tiene la empatía de un asesino en serie»

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Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

Feijóo, más feroz que nunca contra Sánchez: "Es usted un Nerón con TikTok"

Le han dado hasta en el cielo del paladar.

Y se han quedado cortos.

Tras más de un mes del asalto masivo a Ceuta desde Marruecos, el bueno de Sánchez ha tenido a bien asistir al Congreso a dar explicaciones sobre la invasión. O, mejor dicho, a intentar exculpar al país vecino de cualquier responsabilidad, así como a sí mismo de la crisis política y humanitaria en la ciudad autónoma.

La mafia que gobierna España, hundida en el fango de la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez, intenta aprovechar esta situación para que no se hable de otra cosa, sin importarles los ceutíes ni las personas que violentaron la frontera y ahora viven en las playas y las calles de la ciudad autónoma en una situación infrahumana.

Todos pierden y al marido de Begoña no le importa nada porque, para él, cada día que sigue en el poder es una victoria.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se han mostrado implacables en la sesión de este jueves, afeando al Nerón de TikTok su traición a los españoles. Pero no fueron los únicos. El resto de la bancadas del Parlamento, incluso sus socios de Gobierno, echaron en cara -con sus matices y poniendo un ‘pero’- la nefasta gestión del socialista en este asunto que pone en riesgo la integridad de la nación.

Y esta traición no quedará indemne.

Sánchez pagará por traicionar a Ceuta y los informes de los Cuerpos de Seguridad retratan su culpabilidad por no hacer nada para intentar evitar el asalto masivo.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este jueves, 3 de septiembre, junto al exdiputado Percival Manglano.

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