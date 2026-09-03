Un feroz Abascal machaca a Sánchez en el Congreso

Hoy en La Burbuja de este jueves, 3 de septiembre, analizamos las explicaciones —o faltas de ellas— de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en su comparecencia sobre la invasión de Ceuta por más de 80.000 personas desde Marruecos. El marido de Begoña se llevó una hostia tras otra durante toda la sesión, especialmente de parte del líder de VOX, Santiago Abascal, que lo acusó de traición a España y le atizó por tener «la empatía de un asesino en serie».

Analizamos las últimas noticias sobre Ceuta y otros asuntos de actualidad junto al activista saharaui Admed Baba; Rubén Herrero, doctor en Relaciones Internacionales, y Blanco Corredoira, escritor y abogado.