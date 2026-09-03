JUPOL desmiente a Sánchez tras sus mentiras en el Congreso: «No eligieron nada, se les dejó a los pies de los caballos»

No conoce límites.

El marido de Begoña afirmó, contra la evidencia que ha trascendido, que las fuerzas de seguridad no emitieron «ningún aviso extraordinario o alerta» sobre un posible salto masivo.

Pero el desprecio y el insulto de Pedro Sánchez a los Cuerpos de Seguridad no se quedaron ahí, sino que la ‘jugada’ fue a más cuando afirmó que los agentes que custodiaban la frontera abandonaron sus funciones por «humanidad».

Además, volvió a afirmar que Marruecos no tuvo nada que ver con esto porque «no hay pruebas de su implicación» -aunque tampoco existen pruebas de su inocencia o de la culpabilidad de Israel y Rusia, como aseveró el líder del PSOE-, pese a que los informes señalan que al menos tuvo un papel displicente a la hora de impedir el asalto.

Sin embargo, esto no ha pasado por alto para el sindicato de policías JUPOL.

Desde sus redes sociales han contestado a las palabras del jefe del Ejecutivo, destacando que en ningún momento eligieron no cumplir con su labor de proteger la frontera, sino que, ante la falta de recursos y al verse abrumados, simplemente pudieron proteger su propia integridad.

«Lo que ha afirmado el Sr. Sánchez Castejón en sede parlamentaria es radicalmente falso. Los policías nacionales y el resto de las FFCCSE desplegados en la frontera de Ceuta el día 30 de julio no “tuvieron que elegir”… Su número era absolutamente insuficiente y, ante un riesgo extremo por una entrada masiva de inmigrantes, solo pudieron proteger su propia integridad. Se les dejó al “pie de los caballos”, exponiéndolos a un riesgo extremo que pudo haberles costado la vida. Esa es la única realidad».