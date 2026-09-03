Patetismo máximo en TVE: se victimizan por los insultos a sus reporteros mientras callan agresiones a otros periodistas

Su hipocresía y su doble vara de medir son de un nivel enfermizo.

Tras las masivas manifestaciones del día de ayer en apoyo a Ceuta, que se realizaron en distintos puntos del país, desde TVE han tenido a bien ofrecer un enfoque particular para disminuir su importancia, siguiendo los lineamientos de Moncloa y Ferraz.

Después de días difundiendo el argumentario sanchista para descalificar las concentraciones, afirmando, entre otras cosas, que eran en favor del PP y VOX, en contra de Pedro Sánchez y que estarían llenas de nazis, ahora ponen el acento en cómo algunos manifestantes insultaron y confrontaron a los reporteros de la cadena pública.

Me indigna mucho. Es de primero de manipulación periodística. https://t.co/DOGBaC4Tyg — Alberto Olmos (@alb_olmos) September 3, 2026

La reflexión del presidente de TVE, José Pablo López, es bastante acertada. Lástima que solo la aplique cuando el odio, los insultos y las agresiones las sufren los suyos.

«Aunque algunos creen que es un juego divertido, el señalamiento político y mediático contra los profesionales de RTVE tiene consecuencias en la calle. Agredir a los informadores es dinamitar la democracia».

Hoy le ha tocado a Jesús Poveda en Madrid y a otros compañeros de informativos en Ceuta y Barcelona y a equipos del programa Mañaneros. No son casos aislados. Llevamos más de un mes soportando insultos y agresiones cada vez que salimos a informar. Aunque algunos creen que es… pic.twitter.com/jEA6H8G91j — José Pablo López (@Josepablo_ls) September 2, 2026

Los mismos que luego afirman que los Bertrand Ndongo, RecueYou, Vito Quiles o cualquier periodista de medios no afines van provocando y que cualquier acto en su contra está justificado.

Los mismos que aplaudieron cuando a Quiles le quitaron y le lanzaron el micrófono, llamaron gorila a Ndongo o casi le vaciaron el ojo al reportero de El Español José Ismael Martínez, ahora lloran y consideran inadmisibles las agresiones e insultos a varios periodistas de TVE.

En tu propio programa se «debatía» sobre si «algunas violencias» sobre periodistas estaban «justificadas».

No vi entonces ningún post tuyo levantando el dedito indignado. https://t.co/KSFYQOWCnk pic.twitter.com/yVYRJmbO6u — Jon Méndez (@JonMendezIz) September 3, 2026

Volvemos a reiterar que no solo callan cada vez que los periodistas que sufren las agresiones pertenecen a medios críticos, sino que incluso han reivindicado los ataques a quienes piensan distinto.

Quien siembra vientos…