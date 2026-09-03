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AZUZAN LA VIOLENCIA PERO CUANDO LES TOCA, LLORAN

Patetismo máximo en TVE: se victimizan por los insultos a sus reporteros mientras callan agresiones a otros periodistas

Los mismos que aplaudieron cuando llamaron gorila a Ndongo, cuando le quitaron y le lanzaron el micrófono a Quiles, o casi le vacían el ojo al reportero de El Español José Ismael Martínez

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Su hipocresía y su doble vara de medir son de un nivel enfermizo.

Tras las masivas manifestaciones del día de ayer en apoyo a Ceuta, que se realizaron en distintos puntos del país, desde TVE han tenido a bien ofrecer un enfoque particular para disminuir su importancia, siguiendo los lineamientos de Moncloa y Ferraz.

Después de días difundiendo el argumentario sanchista para descalificar las concentraciones, afirmando, entre otras cosas, que eran en favor del PP y VOX, en contra de Pedro Sánchez y que estarían llenas de nazis, ahora ponen el acento en cómo algunos manifestantes insultaron y confrontaron a los reporteros de la cadena pública.

La reflexión del presidente de TVE, José Pablo López, es bastante acertada. Lástima que solo la aplique cuando el odio, los insultos y las agresiones las sufren los suyos.

«Aunque algunos creen que es un juego divertido, el señalamiento político y mediático contra los profesionales de RTVE tiene consecuencias en la calle. Agredir a los informadores es dinamitar la democracia».

Los mismos que luego afirman que los Bertrand Ndongo, RecueYou, Vito Quiles o cualquier periodista de medios no afines van provocando y que cualquier acto en su contra está justificado.

Los mismos que aplaudieron cuando a Quiles le quitaron y le lanzaron el micrófono, llamaron gorila a Ndongo o casi le vaciaron el ojo al reportero de El Español José Ismael Martínez, ahora lloran y consideran inadmisibles las agresiones e insultos a varios periodistas de TVE.

Volvemos a reiterar que no solo callan cada vez que los periodistas que sufren las agresiones pertenecen a medios críticos, sino que incluso han reivindicado los ataques a quienes piensan distinto.

Quien siembra vientos…

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