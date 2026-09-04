Sánchez azuza el estallido social en Ceuta para tapar su traición

Ceuta es un hervidero.

Y Pedro Sánchez quiere usar la situación como una maniobra política más.

La actitud del marido de Begoña desde el inicio de la invasión ha sido de estudio clínico. No solo despachó el asunto con una visita exprés para luego irse a La Mareta a broncearse, sino que dio la orden a sus ministros de no actuar porque la crisis la resolvió, citando a Óscar Puente, «él solo» y «desde la tumbona».

Lo cierto es que todas las declaraciones y, en especial, la falta de acciones, han agudizado una crisis política y humanitaria en la que tanto los ceutíes como los inmigrantes que entraron durante la invasión han sido abandonados.

Miles de personas siguen viviendo en las calles de la ciudad autónoma y, tras más de 35 días, ni siquiera son capaces de determinar cuántas siguen allí.

La ciudad está desbordada, los servicios, colapsados, la delincuencia, en aumento, y los ceutíes, acorralados.

Y, mientras tanto, vimos a Sánchez el día de ayer centrado en defender la inocencia de Marruecos.

La situación es surrealista. Ni siquiera el argumento de la inutilidad del Gobierno de Sánchez es suficiente para entender la falta de acciones mínimas para resolver la crisis. La actitud es negar la evidencia y la realidad como si no la viéramos a diario.

La única explicación a la actitud del líder del PSOE es que está provocando un estallido social para tapar su traición y la corrupción que implica a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

Como dijo Abascal, Sánchez tiene la empatía de un asesino en serie. Y ya ni siquiera le importa aparentar que le importan los ceutíes o los inmigrantes que viven en condiciones infrahumanas.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este viernes, 4 de septiembre, junto al periodista Eduardo García Serrano.