El juez Villegas desvela cómo podría ser juzgado Pedro Sánchez por alta traición

El juez Javier Villegas ha detallado en Espejo Público los riesgos judiciales que afronta el Gobierno de Pedro Sánchez por su nefasta gestión de la invasión en Ceuta.

La presentadora del espacio, Susanna Griso, incide en que, de momento, solo está abierta la causa en la Audiencia Nacional a raíz de una acusación popular por parte de Iustitia Europa. «¿Qué pasa si finalmente a Pedro Sánchez, por ejemplo, se lo juzga por alta traición? ¿Con una acusación popular es suficiente?», preguntó la periodista al magistrado.

Es un asunto «complicado», incidió el jurista. Sin embargo, explicó con todo detalle cómo se podría llegar a ese escenario que sentaría en el banquillo al marido de Begoña.

«Para juzgarlo por traición, hay un procedimiento especial en la Constitución que requiere de una iniciativa parlamentaria de un cuarto de los diputados y de una aprobación con una mayoría reforzada. En ese caso, la iniciativa partiría del Parlamento, no de los jueces y, en ese caso, conforme dice la jurisprudencia, no habría acusación popular. Pero eso es un escenario que nos está llevando un poquito a la confusión, porque eso sería para delitos muy concretos».

En este sentido, explicó que la responsabilidad de Sánchez no tendría que ser únicamente por alta traición. Podría ser por otros delitos, que son los que se están investigando en la Audiencia Nacional.

«Puede haber responsabilidad criminal por otros delitos, que son los que están investigando, y ahí sí que podría tener cabida la acusación particular, o sea, la personación del Gobierno de Ceuta, por ejemplo».

Por último, puso el acento en un asunto estructural del Ministerio Público que complica los procesos judiciales porque depende, justamente, del presidente. Solo hay que recordar la famosa frase del propio Sánchez: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso».

Es un tema sobre el que Villegas siempre ha reclamado una reestructuración que permita garantizar la independencia ante presiones políticas.