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A Sánchez le crecen los enanos: caos en Ceuta y Zapatero en el banquillo

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El marido de Begoña está arrinconado.

Y cada vez tiene menos escapatoria.

La crisis en Ceuta puede ser el clavo en el ataúd político de Pedro Sánchez. En un erradísimo cálculo político, el líder del PSOE creyó que lo de Ceuta iba a quedar enterrado en la arena de La Mareta y que, al regresar de sus vacaciones, se hablaría de su bronceado.

Sin embargo, la situación en la ciudad autónoma tras la invasión se ha convertido en un auténtico polvorín a punto de estallar. Los servicios están desbordados, las calles están llenas de personas viviendo en la intemperie y los ceutíes, encerrados en sus casas sin poder hacer vida. La situación es insostenible.

Pero la cosa le ha salido terriblemente mal a Sánchez, porque, en lugar de distraer, lo de Ceuta solo suma a la ignominia de la corrupción que salpica a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

Y tampoco ha tapado el regreso de las causas judiciales que arrinconan al ‘número 1’.

Hoy declara en la Audiencia Nacional Julio Martínez Sola —el presidente de Plus Ultra, no ‘Julito’, el exmejor amigo de Zapatero— y su testimonio promete hundir todavía más al faro moral de la izquierda.

La inacción de Pedro Sánchez con Ceuta solo puede responder a una maniobra que busca un fin: aumentar la ingobernabilidad y la inestabilidad para intentar que su situación judicial quede en el olvido.

Sin embargo, ha fracasado porque, si monta un circo, le crecen los enanos.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 7 de septiembre, junto al inspector de policía Serafín Giraldo.

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