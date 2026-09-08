A Broncano se le escapa… ¡Elecciones en marzo!

David Broncano ha vuelto a protagonizar el momento más comentado de la semana. Durante la presentación de la nueva temporada de RTVE, el presentador de ‘La Revuelta’ soltó una frase que ha puesto a todo el mundo a especular: vinculó directamente su futuro en la televisión pública a unas elecciones generales en marzo.

“Temo que esta sea mi última presentación de septiembre en Televisión Española… No nos engañemos, todos sabemos lo que puede pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre”, soltó Broncano, entre risas nerviosas y el típico tono irónico que le caracteriza.

La referencia no ha pasado desapercibida. Nadie en el Gobierno había hablado públicamente de marzo como fecha para los próximos comicios. La legislatura, en principio, llega hasta 2027 si Pedro Sánchez decide agotarla. Sin embargo, el presentador jienense ha dejado caer con total naturalidad que las urnas podrían abrirse en marzo… y que su continuidad en TVE depende de lo que ocurra en ellas.

Lapsus, filtración o simple humor negro.

Para analizar esta y otras cuestiones de calado, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’ (Periodista Digital) este martes 8 de septiembre de 2026.