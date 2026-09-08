Ni Ábalos ni Begoña ni Ceuta: Sánchez tiembla por el espía que filtrará el contenido de su móvil

Que a Pedro Sánchez solo le importa Pedro Sánchez es algo que sabemos desde hace años.

El presidente del Gobierno, como dijo Abascal, tiene la empatía de un asesino en serie y todas las catástrofes que hemos atravesado desde que llegó al poder lo han demostrado: la DANA, el volcán, los incendios o Adamuz así lo reflejan.

Que se ha mostrado impávido ante la corrupción recalcitrante que salpica a su Gobierno y su partido, como la caída de su primer hombre de confianza, José Luis Ábalos; luego, la de su segundo hombre de confianza, Santos Cerdán; las cloacas de Leire o su fiscal general condenado por una operación política contra un rival han sido ejemplos de ello.

Sin embargo, cuando la cosa le llega más cerca, en lo íntimo, ahí sí que lo siente. Recordemos la estrategia de los cinco días de reflexión para delinear una estrategia de huir hacia delante y arrasar con todo tras la imputación de Begoña.

Pero es que, incluso, el juicio a su mujer parece, en el fondo, resbalarle y ser capaz de aplicar el «esa señora de la que usted me habla» para desmarcarse de todo.

Hasta ahora.

El exnúmero dos de la inteligencia de Marruecos que infectó el móvil del presidente se encuentra fugado desde 2024, tras huir de su país temiendo por su vida. Ahora, Mehdi Hijaouy ha reaparecido y se encuentra abierto a entregar el contenido del dispositivo al mejor postor.

El exespía también tendría material de otros cuatro ministros españoles.

En Moncloa y en Ferraz tiemblan porque, al fin, podríamos ver qué tiene Mohamed VI para que Sánchez haya preferido entregar el Sáhara, afirmar eso de «bien resuelto» tras la masacre en el salto de Melilla de 2021 o exculpar de cualquier responsabilidad al régimen magrebí de la actual invasión en Ceuta, pese a que, al menos por omisión, evidentemente tienen culpa.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 8 de septiembre, junto al diputado de la Asamblea de Madrid por el PP, Daniel Portero.