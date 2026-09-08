Marcos De Quinto hunde a Pablo Echenique a cuenta de la victoria de AfD: «¡De nada, Pablo!»

La victoria de AfD ha vuelto a dejar patidifusa a la izquierda, que cada vez pierde más terreno y, en lugar de hacer autocrítica, ataca y descalifica a cualquier persona que no piense como ellos.

Esta vez ha sido el turno del podemita Pablo Echenique.

Para él, como para el resto de la izquierda, una aplastante victoria en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt no es suficiente para analizar los errores de las políticas de ese sector político, sino que prefieren debatir sobre si al partido alemán —y, por extensión, a VOX— hay que llamarlo «extrema derecha» o «neonazi».

Y Echenique comparte un enlace del medio de su jefazo Pablo Iglesias, que publica tan importante análisis.

«Con su aplastante victoria en Sajonia-Anhalt, gana relevancia la pregunta de si Alternative für Deutschland es simplemente un partido de extrema derecha o si es abiertamente neonazi. Las palabras son importantes».

Uno que no deja pasar la oportunidad de retratar a la izquierda y sus voceros es Marco De Quinto, que no iba a dejar pasar semejante disparate.

Con solo tres puntos, el empresario desmonta el argumentario extremista y patético de Echenique, quien tiene una doble vara de medir tremenda a la hora de aceptar resultados electorales y definir qué posturas son o no democráticas.

«Querido Pablo, respondo a tu pregunta. Hay algunas diferencias entre la AfD y los nazis: 1. La AfD no es socialista, mientras los nazis (al igual que vosotros) lo eran. 2. La AfD apoya a Israel, en tanto que los nazis (al igual que vosotros) lo perseguís. 3. La líder de la AfD está casada con una mujer “racializada” (como soléis decir), luego su praxis la aleja de la homofobia y el racismo nazi, al tiempo que la distingue de vuestro fundador, empedernido heterosexual que “azotaría a Mariló Montero hasta que sangrara”. De nada, Pablo».