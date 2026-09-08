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EXCLUSIVA DE EL CONFIDENCIAL

Marlaska se dedica a hacer listas de periodistas críticos con Sánchez mientras abandona a la Policía, a los Guardias y a Ceuta

El documento de cientos de páginas usa etiquetas como «Apoya al Gobierno», «alineado con posiciones de derechas», «defiende las políticas del PSOE» o «reconocido ‘anti-sanchista’»

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Tanto llenarse la boca con la palabra democracia y qué poco aplicarla.

Hoy hemos descubierto, gracias a una exclusiva de Alejandro Requeijo, que el equipo de Fernando Grande-Marlaska elaboró un dosier secreto de decenas de periodistas ‘fichados’ por su ideología.

El momento en que se elabora el documento es relevante: en 2024, año en que estallan el caso Koldo y los famosos cinco días de reflexión que tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

El dosier, de decenas de páginas, etiqueta a periodistas en activo, clasificándolos por su ideología y su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El documento, con el sello de Interior y de su Oficina de Comunicación, incluye fichas con fotografía, comentarios sobre el trabajo de cada profesional y etiquetas políticas como «Apoya al Gobierno», «alineado con posiciones de derechas», «defiende las políticas del PSOE», «reconocido ‘anti-sanchista’», «afín al PSOE», «tendencia conservadora», «extrema derecha», «es crítico con la amnistía» o «claramente de izquierdas y apoya al Gobierno».

En la lista aparecen no solo tertulianos y redactores, sino también directivos de las principales asociaciones del sector: la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). El documento analiza individualmente a profesionales para establecer su grado de cercanía o confrontación con el Ejecutivo.

Interior ha admitido a Requeijo la existencia y autenticidad del dosier, aunque una portavoz oficial desvincula a Marlaska de su elaboración: afirma que el ministro ni lo encargó ni tuvo nunca acceso a él. El departamento sostiene que se trataba de un documento de consumo interno de la Oficina de Comunicación «para conocer los periodistas que estaban en los medios y qué temas abordaban», y niega que se trate de una «lista negra».

El dosier clasifica no solo a periodistas que informan habitualmente sobre Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que incluye alusiones a la opinión que algunos profesionales tienen sobre temas como la amnistía y tantos otros que no tienen que ver con la cartera que dirige Marlaska.

Mientras el ministerio dedicaba recursos a elaborar estas fichas ideológicas, la gestión de la seguridad en escenarios críticos como Ceuta ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sindicatos policiales y agentes sobre el terreno, que han denunciado falta de refuerzos, saturación y sensación de abandono en momentos de máxima presión migratoria y de orden público.

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