¡Alfonso Rojo destroza el mito socialista!: «Las cosas buenas son todas mentira»

Miren, dice la ‘Brunete pedrete’ periodística tratando de ayudar a Ali Sánchez y a su cuadrilla, que la izquierda en general, el PSOE en particular y el Gobierno en concreto, han hecho cosas buenas y cosas malas.

Las malas, como hemos visto estos 8 años, como comprobamos de forma sangrante en Ceuta estos días y sabemos por la historia, la reciente y la antigua, las malas son espantosas.

Las buenas, y háganme caso, son todas mentira. Son todas mentiras.

Ni crearon la Seguridad Social, ni las vacaciones pagadas, ni el salario mínimo o han mejorado las condiciones de la gente.

Miren, yo tengo ahora casi 75 años y he recorrido prácticamente todo el mundo. De los 126, 125 países que hay en el planeta, conozco más de 100, casi siempre durante 30 años, cubriendo calamidades, catástrofes, desastres provocados por la estupidez humana.

Y les garantizo, les aseguro, les repito, que no conozco un solo país de estos ciento y pico en los que el socialismo, el mal llamado progresismo, el comunismo o cualquier cosa parecida haya mejorado las condiciones de vida de la gente o haya hecho más felices a las personas.

Dicho esto, corre por las redes el rumor de que Puigdemont va a pedir la nacionalidad marroquí para entrar en España cuando dé la gana y encima, cobrar por ello.