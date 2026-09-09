Marlaska dice que en Ceuta hay miedo subjetivo, pero visita la ciudad con 50 guardaespaldas

El nivel de cinismo es de estudio clínico.

Que Pedro Sánchez tiene la empatía de un asesino en serie ya lo sabíamos, pero que Fernando Grande-Marlaska le llegue tan cerca es más sorprendente. Aunque, si hacemos un repaso a la hemeroteca y a sus ‘grandes éxitos’, no tanto.

Es el ministro del Interior que más tiempo ha ocupado la cartera desde que se inició el régimen del 78. Y, bajo su mando, el caos y la falta de transparencia se han convertido en las grandes señas de su gestión:

La destitución del coronel Pérez de los Cobos, el asalto a la valla de Melilla de 2022, la fuga de Puigdemont, la crisis en el aeropuerto de Barajas, el abandono de los Cuerpos de Seguridad, como los guardias asesinados en Barbate, la DANA valenciana. Y, más recientemente, la invasión de Ceuta y la lista negra de periodistas.

Si el listado de los profesionales de la información etiquetados por su ideología es preocupante, propio de cualquier dictadura y que encaja con la arremetida de Sánchez contra periodistas y jueces posterior a sus cinco días de reflexión tras la imputación de Begoña Gómez, peor todavía es su burla a los ceutíes.

El ministro no tuvo mejor forma de describir la situación que viven los caballas que como «miedo subjetivo». Sin embargo, por lo que sea, en su visita a la ciudad autónoma fue escoltado por un auténtico contingente de funcionarios.

En su visita, además de no responder a los periodistas tras conocerse su ‘lista negra’, insultó a los ceutíes, burlándose de la rabia que sienten tras ser abandonados a su suerte. Esto no hace más que reafirmar la teoría de que Sánchez y su cuadrilla buscan un estallido social.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 9 de septiembre.