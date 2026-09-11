Sánchez asoma su última jugada para salvar el cul*: cortar la cabeza del delegado en Ceuta

La cosa se sigue complicando para Pedro Sánchez.

La crisis en Ceuta tras la invasión sigue redimensionándose y saliéndose de control. La falta de acciones para prevenir la entrada masiva pese a las advertencias de los Cuerpos de Seguridad y, peor todavía, la inacción posterior son de una estulticia que raya en lo criminal.

Y lo peor es que hasta hace unas horas no había dimitido nadie ni tampoco se había cesado a ningún cargo, excepto a la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa por decir la verdad el día de la invasión.

Ahora se ha producido la primera dimisión: la del jefe del Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz. El también bombero ha acusado al sanchista Miguel Ángel Pérez Triano de mentir y defendió que sí reportó los informes de los distintos organismos ante el riesgo de asalto a la frontera y que la desclasificación de los documentos demuestra que «la labor de aviso y alerta que se realizó desde la Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios».

El segundo al mando de Pérez Triano olió que iba a ser el sacrificio tras escucharlo afirmar que no le había trasladado ninguna información ni los mensajes ni la llamada telefónica que tuvo con un miembro del CNI el 29 de julio y prefirió dimitir públicamente, desmintiendo el relato de Moncloa.

Ahora la jugada de Sánchez es utilizar a su delegado en Ceuta como cabeza de turco para continuar con su argumentario de que nadie les avisó de la posible entrada masiva de personas a la ciudad autónoma.

El delegado del Gobierno tiene que irse o deben echarlo, sí. Como también deben hacerlo Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Félix Bolaños, Mónica García, Ana Redondo, Óscar Puente y el ‘number 1’, Pedro Sánchez.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este viernes, 11 de septiembre, junto al abogado Fernando Fanego.