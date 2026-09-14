Soto Ivars mete un zasca tremendo al tiktoker Sánchez y deja llorando al activista Évole por defenderle

Lo que dijo es tan cierto que la sincronizada salió a atacar.

Pero pinchan en hueso.

Tras el último esperpento de Pedro Sánchez en TikTok haciendo recomendaciones de canciones y libros, el escritor Juan Soto Ivars lanzó una reflexión sobre el postureo en redes sociales del presidente del Gobierno, que, pese a profundizarse la crisis en Ceuta o con los casos judiciales que salpican a su Ejecutivo, partido y círculo íntimo, está más interesado en su faceta como influencer.

«Voy a hacer una apuesta. Y la gano. Pedro Sánchez no ha leído un libro entero jamás en su vida. Pero ni uno.

Esto lo sabe quien lee. Y de esta burra no me bajo. Pedro Sánchez ha leído CERO libros en toda su vida».

Y, sin venir a cuento, salió Jordi Évole a defender a su ‘puto amo’ tras ser retratado por el autor de Esto no existe. Para mayor patetismo, en lugar de argumentar o demostrar cuán ilustrado es el marido de Begoña, el miembro de la ‘brunete pedrete’ lanzó un clásico «y tú más», nombrando a Feijóo y a Abascal.

«Qué razón tienes, Juan. En cambio, Feijóo y Abascal tienen pinta de haberse leído la enciclopedia Larousse de la A a la Y (la Z se la saltaron por no llegar a Zapatero) y los Episodios Nacionales de Galdós se los saben de memoria. Dentro de poco estaremos en buenas manos».

Qué razón tienes Juan. En cambio Feijoo y Abascal tienen pinta de haberse leído la enciclopedia Larousse de la A a la Y (la Z se la saltaron por no llegar a Zapatero) y los Episodios Nacionales de Galdós se los saben de memoria. Dentro de poco estaremos en buenas manos. 🫶🏻 https://t.co/EhJ9bysZYC — Jordi Évole (@jordievole) September 12, 2026

El intento de zasca fue tan triste que Soto Ivars lo desmontó en un simple tuit, en el que afeó a Évole por ser «más sanchista que Sánchez»:

«Esto sería un «y tú más» en caso de que yo anduviera defendiendo que Feijóo o Abascal son luminarias de la cultura, pero queda en un mero «y yo más sanchista que Sánchez», porque a mí Feijóo y Abascal me la soplan».

Esto sería un «y tú más» en caso de que yo anduviera defendiendo que Feijóo o Abascal son luminarias de la cultura, pero queda en un mero «y yo más sanchista que Sánchez», porque a mí Feijóo y Abascal me la soplan. https://t.co/5DixMGVEls — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) September 13, 2026

Al verse retratado, El Follonero aplicó otra clásica del que no tiene argumentos: acusar al otro de lo que se hace. En este caso, de servilismo político:

«Se nota que te la soplan. De hecho, eres muy duro con ellos. Durísimo. Y tampoco es eso. Frena un poco, pobres. Feliz domingo, Juan».

Pero Soto Ivars demostró que tenía bailando al activista sanchista con otro dardo afilado:

«Te dejo a ti el curro de estar siempre vigilante con la oposición y me quedo con lo de darle al Gobierno. Muy chulo el programa de Rita Barberá, yo creo que ahora va tocando ya uno sobre Fraga».

Te dejo a ti el curro de estar siempre vigilante con la oposición y me quedo con lo de darle al gobierno. Muy chulo el programa de Rita Barberá, yo creo que ahora va tocando ya uno sobre Fraga https://t.co/HnRbukfQoV — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) September 13, 2026

Ya el desnortado Évole no supo qué decir, y solo atinó a recordar que el escritor había aparecido en el programa Salvados:

«Merecemos un «señora, suélteme el brazo».

Pero eres tan divertido. De Fraga, de momento, no. Estamos con uno de Blas Piñar, más actual.

Pero para Salvados, bueno, uno en el que saliste tú. Estuviste genial.

Si te gustó el de Rita, hoy hay @salvadostv, por si quieres seguir vigilándonos».

Pero a Soto Ivars le sobró tiempo para un último zasca a Évole:

«Qué amistades más buenas convoca meterse también con la derecha.

Estoy deseando que gobierne el PP para que nos vean juntos criticando las locuras del presidente del Gobierno como si no hubiera un mañana».

Qué amistades más buenas convoca meterse también con la derecha.

Estoy deseando que gobierne el PP para que nos vean juntos criticando las locuras del presidente del Gobierno como si no hubiera un mañana. https://t.co/Y7l8myi7F9 — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) September 13, 2026