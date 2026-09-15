¡Buscaban el pucherazo! ¡Ferraz y Moncloa rabiosos con el Supremo por reventar su plan!

Están cabreados como monas después del mazazo del Tribunal Supremo a la ley de nietos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal estimó parcialmente, por cinco votos a uno, las medidas cautelares solicitadas por Vox y la asociación Iustitia Europa. El auto paraliza la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes se beneficiaron de la norma (y de la instrucción interpretativa de 2022 del Ministerio de Justicia), salvo que acrediten documentalmente que sus padres o abuelos sufrieron un exilio real por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. No se anula la nacionalidad ya concedida, pero sí se suspende temporalmente su efecto electoral hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Esto frena los planes de Ferraz para amañar las elecciones. Óscar López, ha calificado la resolución de “salvajada” y “atropello democrático”, y ha llegado a hablar de jueces que “se empeñan en tumbar al Gobierno” y actúan como “salvapatrias”. Montse Mínguez, ha subrayado que “votar jamás puede ser un peligro” y ha recordado que “la independencia no significa inmunidad”, aludiendo a que el ponente del auto habría manifestado en el pasado su preferencia por un gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, la ha tachado de “sinsentido” y “barbaridad”, mientras que la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha acusado a PP y Vox de utilizar “el bulo del pucherazo” contra los hijos y nietos de los exiliados del franquismo.

Por su parte, el PP y Vox han celebrado el auto. Feijóo y la formación de Abascal lo interpretan como un freno a lo que consideran una “ingeniería electoral” del Ejecutivo. La Junta Electoral Central, dividida, ha acatado este lunes la orden del Supremo y ha activado los mecanismos para que los consulados revisen los expedientes, aunque varios de sus miembros han calificado internamente la decisión de “caos” y “exceso”.

La polémica sigue abierta y el Supremo tendrá que pronunciarse sobre el fondo en los próximos meses, con las elecciones de 2027 en el horizonte.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este martes 15 de septiembre de 2026.