Un ceutí revienta el masaje de Wyoming a Sánchez

El vergonzoso masaje de Wyoming a Pedro Sánchez superó al esperpento en TVE perpetrado por Cintora y Palomera. Y no era fácil.

Pero en su afán de hacer quedar bien al presidente, buscaron a un residente de Ceuta para que hiciera una pregunta al presidente del Gobierno. Sin embargo, en lugar de mejorar su imagen, el marido de Begoña protagonizó un momento tenso durante su paso por ‘El Intermedio’ de laSexta.

Antonio, el ceutí en cuestión, expuso su malestar por la invasión de la ciudad autónoma y preguntó por qué motivos ha abandonado a Ceuta y qué hay detrás de su sumisión ante Marruecos.

En lugar de mostrar un mínimo de empatía, el líder del PSOE hizo buena la afirmación de Santiago Abascal de que tiene la misma que un asesino en serie y no tuvo mejor idea que acusar al señor de creerse los bulos y hacerse eco de ellos, y que lo de que Marruecos tenga alguna información sobre él es de «serie de Netflix».

Para mayor cinismo, en lugar de ofrecer alguna línea de acción, pasó a la burla al señalar al PP, a VOX y a cualquier sector crítico, y a acusarles de querer «enquistar la situación», pese a que el único que tiene el poder de resolver la crisis es él, pero no tiene voluntad política. Además, anunció la creación de 10.000 plazas para albergar a los invasores, dejando entrever la abrumadora cantidad de invasores que circulan por las calles de Ceuta, de la cual todavía no existe una cifra oficial.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad política en el ‘24×7’ de este martes, 15 de septiembre, junto al periodista Álex Navajas y la influencer AhorraconMarta.