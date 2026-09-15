'LA BURBUJA'

¡Espías en Ceuta encuentran armas entre los marroquís!

Archivado en: Periodismo Online

Fuentes de inteligencia y seguridad desplegadas en la ciudad autónoma han confirmado el aumento alarmante de armas blancas entre la población inmigrante de origen marroquí que permanece en distintos campamentos y asentamientos.

Cuchillos, navajas y machetes de grandes dimensiones forman ya un arsenal habitual que la Policía Nacional interviene en operaciones cada vez más frecuentes vinculadas a robos, amenazas, agresiones y reyertas.

Un vídeo difundido en las últimas horas en redes sociales, grabado aparentemente en la playa y campamento de El Trampolín, muestra una reyerta nocturna entre jóvenes inmigrantes. En las imágenes se observa a uno de ellos tendido en el suelo con una enorme herida en el brazo y la mano, que según testigos y comentarios de las redes podría haber quedado prácticamente amputada por el machetazo. El resto del grupo se cierra alrededor del herido ensangrentado.

La Policía Nacional detuvo durante esa misma madrugada a un inmigrante que portaba un machete de grandes dimensiones, una defensa extensible y otro objeto contundente. La pelea más grave se registró precisamente en El Trampolín: un inmigrante resultó herido de gravedad por arma blanca y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Horas después, alrededor de las 2:00, se produjo una segunda reyerta en las inmediaciones del CETI. Otra persona fue evacuada en ambulancia al centro de salud de Loma Colmenar con un golpe en la cabeza y lesiones en una mano; presentaba un elevado estado de embriaguez.

Los agentes de inteligencia que monitorizan la situación advierten de que el consumo de alcohol se suma a la presencia de armas blancas y eleva la tensión en estos enclaves. Durante la misma noche los bomberos del SEIS intervinieron en tres incendios: un contenedor en la calle Saturno, un vehículo en Los Rosales y un fuego de vegetación en Arcos Quebrados, cerca de uno de los principales asentamientos. Además se produjeron detenciones por allanamiento de morada y un presunto delito de acoso sexual.

Todo ello ocurre mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su discurso de “inseguridad subjetiva” de los ceutíes.

Para analizar esta y otras cuestiones de actualidad, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este martes 15 de septiembre de 2026.

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