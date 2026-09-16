El coronel Baños destapa el primer paso de Sánchez para ceder Ceuta y Melilla a Marruecos: ¡El CIS es la prueba!

El coronel Pedro Baños, uno de los analistas de geoestrategia y defensa más escuchados de España, ha lanzado un aviso que pone a temblar los cimientos de Moncloa y Ferraz: sabe cuál es la estrategia de Pedro Sánchez con Ceuta y con Melilla.

El experto en geopolítica incide en que el líder socialista no tiene reparos en entregar ambas ciudades autónomas a Marruecos y ya ha dado los primeros pasos para abonar el terreno.

Muestra de ello es el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos. Incide en que en el último informe del organismo se ha incluido una pregunta ‘particular’ sobre Ceuta y Melilla. Destaca que el sondeo inquiere sobre si ambos enclaves son españoles o si tienen una «situación ambigua» por su ubicación geográfica.

Baños es contundente al señalar que lo que se esconde detrás de esa interrogante es el primer paso deliberado del Gobierno de Pedro Sánchez para preparar la cesión de las dos ciudades autónomas a Marruecos, algo que reclama Rabat pese a no tener ninguna razón para ello.

«El Gobierno ya está sembrando el terreno para entregar Ceuta y Melilla. Su primer paso sería la cosoberanía. Todos los indicios apuntan a que lo tiene todo pactado desde hace tiempo», escribió el coronel en su cuenta de X.

La pregunta del CIS no es inocua. Y lo es menos por el momento en que se produce: justamente tras la invasión en Ceuta que ha desatado una crisis en la ciudad autónoma y disparado la tensión con Marruecos.

Hasta ahora, la posición oficial del Estado español —y la de todos los gobiernos democráticos— ha sido inequívoca: Ceuta y Melilla son españolas de pleno derecho, parte integrante del territorio nacional, y no existe ninguna ambigüedad jurídica ni histórica al respecto. Que el CIS, un organismo dependiente del Gobierno, abra ahora esa puerta no puede considerarse un simple ejercicio demoscópico y supone un cambio de paradigma por parte del líder del PSOE. Recuerda que ya lo hizo unilateralmente con el Sáhara.

Según el análisis de Baños, se trata del primer movimiento de una estrategia más amplia. El coronel apunta directamente a la cosoberanía como el paso intermedio que facilitaría, a medio plazo, una cesión definitiva. La lógica es clara: primero se introduce en el debate público la idea de que el estatus de las ciudades es discutible; después se normaliza la posibilidad de compartir la soberanía con Marruecos; y finalmente se consuma la entrega bajo el pretexto de una solución «pacífica» y «moderna» a un contencioso histórico.

Baños también denuncia que existe una «labor de zapa psicológica» destinada a ir convenciendo a la población española de que el estatus de Ceuta y Melilla no es tan claro como siempre se ha defendido. Y todo ello, según él, «con la descarada colaboración de ciertos medios de comunicación y personas influyentes».

Por último, lanza una terrible advertencia: «Se avecina otra traición más».