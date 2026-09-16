Se cuece una tremenda explosión de violencia en Ceuta y Sánchez la alimenta

Pasan los días y la situación en Ceuta empeora.

Y la única certeza que tenemos es que la ciudad autónoma es una olla a presión y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está alimentando el descontento, que puede terminar con una explosión de violencia.

El marido de Begoña ya no solo es que no hizo nada para evitar un escenario que era previsible, porque no es una amenaza nueva ni sobrevenida. Por eso, la excusa de que los informes de inteligencia no especificaban la cantidad de personas que iban a asaltar la frontera no cuela.

Pero es que todavía peor es lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez. O, mejor dicho, lo que no ha hecho.

La falta de voluntad por resolver la situación es groseramente evidente.

La falta de humanidad tanto con los ceutíes como incluso con los mismos invasores que luego dicen también querer proteger es aberrante. Miles de personas vagan por las calles en situaciones paupérrimas, la delincuencia se ha disparado, la situación sanitaria es un desastre.

Y ante todo esto, las medidas y, en especial, las declaraciones de Sánchez, sus ministros y sus activistas mediáticos que posan como periodistas o analistas en las tertulias son un insulto permanente a los ceutíes y a los españoles. Y solo abonan a la indignación, a la rabia y al descontento popular.

Ceuta es un polvorín y Sánchez, con el aplauso de sus lacayos, está jugando con cerillas.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos en el ‘24×7’ de este miércoles, 16 de septiembre, junto a Javier Domínguez y el subinspector de Policía Alfredo Perdiguero.