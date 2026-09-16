Mbappé y Vinicius desprecian a Ceuta y Sánchez a Vivas

Dos gestos, dos desprecios, una misma ciudad española tratada como un estorbo. Mientras Kylian Mbappé y Vinicius Junior se remangaban y se quitaban la camiseta con el lema ‘Todos somos caballas’ antes del partido del Real Madrid en Elche, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue dejando solo a Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, en medio de la peor crisis migratoria que ha vivido la ciudad autónoma.

El martes, en el Martínez Valero, los jugadores de ambos equipos saltaron al campo con la camiseta de apoyo a Ceuta, iniciativa impulsada tras la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos a finales de julio. Casi todos la lucieron completa. Mbappé, Vinicius y también Ibrahima Konaté no. Se la pusieron enrollada hasta el pecho, ocultando el mensaje, y los dos estrellas se la quitaron antes del saludo protocolario. El resto del vestuario y los rivales mantuvieron la prenda. El Real Madrid ha defendido la «libertad de expresión» de sus jugadores y ha insistido en que respetó la decisión individual. En Ceuta y entre muchos aficionados el gesto se ha leído como un desaire: tres futbolistas del club más grande de España no quisieron mostrar ni siquiera un mensaje solidario con una ciudad española bajo presión.

No es un detalle menor. La misma semana en la que aficionados madridistas desplegaron banderas de Ceuta en el Bernabéu y corearon ‘Ceuta no se vende, Ceuta se defiende’, las estrellas del equipo decidieron no sumarse. Mientras tanto, en la ciudad autónoma, Vivas lleva semanas denunciando el abandono institucional. Ha dicho públicamente que no ha vuelto a hablar con Sánchez desde los primeros días de la crisis, que el Gobierno actúa con “indolencia” y que los antecedentes del presidente le inhabilitan para confiar en él a la hora de defender Ceuta o España. Sánchez, por su parte, ha acusado a Vivas de un “cambio” de actitud respecto a 2021 y ha sugerido que el PP y VOX utilizan la crisis para desgastar al Ejecutivo. Moncloa reduce los contactos a reuniones colectivas y responsabiliza al presidente ceutí de la situación de los menores.

El paralelismo es demoledor. Unos jugadores de élite, pagados con sueldos millonarios en un club español, ocultan un mensaje de apoyo a una ciudad española. Un presidente del Gobierno, que debería ser el primer defensor de la integridad territorial, deja que el máximo responsable de esa ciudad se sienta solo y criticado mientras la crisis se cronifica. Sánchez se da plazo “hasta finales de año” para estabilizar la situación y habla de una “realidad estructural” de migración, mientras Vivas insiste en que no fue una crisis migratoria ordinaria, sino una invasión en toda regla por su dimensión, su forma y el actor implicado.

Para hablar de este y otros asuntos estarán este 16 de septiembre de 2026 en ‘La Burbuja’, el programa dirigido y presentado por Josué Cárdenas, la locutora Alicia Bódalo, el analista Martín Ynestrillas y Juan Velarde, redactor de política en Periodista Digital.