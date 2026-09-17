Sánchez cambia de estrategia: hundir a Vivas y meter muchos moros en Ceuta

Está acorralado.

Y recurre a la de siempre.

Cada vez que estalla una crisis, Pedro Sánchez aplica una serie de pasos que no fallan: negar el problema o restar importancia; después, afirmar que están trabajando en resolver el asunto; cuando ya está desbordado o se ha convertido en una bomba mediática, echarle la culpa a otro y entrar en el juego de las competencias para no afrontar su dejación de funciones.

Tras mensajes como el de Óscar Puente, en el que aseguró que Sánchez había resuelto la crisis en un día, o el de la impresentable Mema, también conocida como Mónica García, afirmando que los pocos médicos que hay en Ceuta, desbordados por la situación, son unos xenófobos por exigir más recursos y denunciar la existencia de enfermedades contagiosas.

Como la cosa, evidentemente, no cuela ni basta para pasar página, ni siquiera con los nuevos escándalos de corrupción —o detalles aberrantes de los casos judicializados— que vemos día sí y día también, Moncloa y Ferraz pasan al siguiente paso hasta llegar al favorito: acusar a la oposición de los problemas del Gobierno del «perro con amo».

El marido de Begoña, sus ministros y sus lacayos mediáticos se dedican ahora a echar la culpa de la situación en Ceuta al presidente autonómico Vivas. Pese a tener el mando único, pese a los avisos del popular antes, durante y después de la invasión, pese a que las competencias de Sanidad o las de identificación de extranjeros para determinar si son menores o no recaen directamente sobre Pedro Sánchez y su cuadrilla.

Y así, intentan escurrir el bulto y alargar la situación hasta «normalizarla».

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 17 de septiembre, junto al sociólogo Alberto Sotillos.