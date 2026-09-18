Sánchez crea otra bomba de relojería que puede hacer caer Ceuta: el refugio en el puerto

No hay por dónde cogerlo.

El campamento en el puerto de Ceuta que el Gobierno de Pedro Sánchez, y Óscar Puente en particular, se ha empeñado en colocar no tiene ni pies ni cabeza.

Por un lado, y el más importante, es que se trata de una infraestructura crítica para la ciudad. Por el otro, es un asunto matemático, porque el refugio no podrá acoger ni siquiera a la gran mayoría de los invasores. Además, es una infraestructura especializada en el avituallamiento y repostaje de barcos.

El puerto, además de ser la puerta de entrada a Ceuta, es el sitio que permite la comunicación, el transporte y el abastecimiento de la ciudad. Además, los depósitos de combustible de Ducar y las instalaciones que abastecen a la estación de suministro eléctrico de la ciudad se encuentran al lado de las carpas.

También están próximas las operaciones del ferri que transporta pasajeros, lo que abre la puerta a abordajes de inmigrantes, algo que ya ha sucedido en el pasado.

Pero es que es un riesgo tonto que no resuelve nada. Como decíamos antes, las cuentas no dan. Si en la playa de El Trampolín se estima que hay unos 5.000 invasores, por no entrar en los miles que hay en otros puntos, ¿qué resuelve crear un refugio para unos 1.700?

Además, el campamento ni siquiera está destinado primordialmente a acoger a los cientos o miles de menores que deambulan por las calles.

Pero es que todo es vergonzoso, hasta la falta de planificación en el traslado de los inmigrantes, como demuestran las aberrantes imágenes que han trascendido.

Llamativo es que hasta el Ministerio del Interior del infame Marlaska se ha mostrado contrario a la instalación de las carpas por el riesgo manifiesto que representa, en especial cuando hay muchas probabilidades de que hayan ingresado yihadistas y espías entre los miles de invasores.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados en el ‘24×7’ de este viernes, 18 de septiembre, junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getafe, Antonio José Mesa.