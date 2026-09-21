Sánchez completa su burla con Ceuta huyendo a la ONU ¡para hablar de inmigración!

Cuando uno cree que el marido de Begoña ha llegado al límite de su capacidad, siempre encuentra una manera de superarse. Ahora, Pedro Sánchez ha encontrado una nueva burla a los ceutíes y al resto de los españoles: se va a la ONU para hablar de inmigración, con Ceuta en una crisis política, social y económica por la invasión ante la que el presidente del Gobierno no hizo nada, ni por impedirla ni por mitigar sus efectos.

Más de 50 días y en la ciudad autónoma lo único que hay es caos, rabia y frustración.

Hemos advertido que la localidad era un polvorín y Sánchez se encontraba jugando con cerillas. Y ya han empezado a sucederse episodios violentos. Y lo peor es que, para Moncloa y Ferraz, esto, en lugar de ser un elemento de una crisis sin control, es una herramienta para intentar volver a dominar el relato. Lo único que ha preocupado al Ejecutivo sanchista.

Y es que, en estos casi dos meses, las visitas exprés y las declaraciones humillantes tanto del líder del PSOE como de sus ministros lo único que han hecho es incrementar la cólera y la frustración de los ceutíes.

Y, sin respuestas ni acciones viables para solventar la situación, el marido de Begoña irá a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para explicar su «modelo» de inmigración.

Tócate los huevos.

En el ‘24×7’ de este lunes, 21 de septiembre, analizamos este y otros asuntos de actualidad junto al escritor José María Blanco Corredoira.