Dos hombres y un banquillo: Sánchez y Zapatero comparten destino

Con apenas unas horas de diferencia, la mujer de Pedro Sánchez y las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero conocieron que deberán ir al banquillo por los casos de corrupción por los que están siendo investigadas.

Begoña Gómez irá a juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación. El juez Peinado emitió un auto con la decisión tras su instrucción. Su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, la acompañará por presuntamente haber participado en los chanchullos de la pareja de Sánchez. Se espera que el juicio se inicie entre septiembre y diciembre de 2027, después de las elecciones.

Tras conocerse esta decisión, fue el turno del gurú de Sánchez, la ‘joyita’ Zapatero. Se conoció que sus hijas Alba y Laura acompañarán a su padre en la ‘aventura’ judicial que cada vez más parece que terminará en condena por los indicios que han trascendido y las declaraciones de sus amigos de Plus Ultra.

Las vástagas de la ‘Zeja’ —a las que algunos medios intentan colar como unas pobres jovencitas— sabían lo que estaban haciendo y ahora tendrán que afrontar las consecuencias de aplaudir las gracias del amigo de Delcy y Jorge Rodríguez.

Lo cierto es que estos hitos judiciales acercan a ambos hombres al mismo destino: el banquillo.

Este y otros asuntos de actualidad son tratados en el ‘24×7’ de este martes, 22 de septiembre, junto al abogado David Gómez González.