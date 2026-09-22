El Rey, amenazado por Marruecos si viaja a Ceuta

La anunciada visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla ha provocado una nueva escalada verbal desde Marruecos. Yahya Yahya, presidente del denominado Comité para la Liberación de Ceuta, Melilla y sus islas, ha dirigido una advertencia al monarca español ante la posibilidad de que viaje próximamente a las dos ciudades autónomas.

En un vídeo difundido desde Nador y recogido por medios marroquíes, Yahya se dirige expresamente al rey Felipe VI y califica Ceuta y Melilla de «presidios ocupados». El dirigente asegura que, si el monarca visita ambas ciudades, los marroquíes están dispuestos a «derramar hasta la última gota de sangre».

La declaración se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en el Congreso que Felipe VI visitará Ceuta y Melilla «en las próximas semanas». Se tratará del primer viaje oficial del actual monarca a las dos ciudades autónomas desde su proclamación en 2014.

Una advertencia vinculada directamente al viaje del Rey

El mensaje de Yahya no se limita a expresar su rechazo a la presencia del monarca. El dirigente vincula directamente la visita con una posible movilización y anuncia que su organización pretende estar presente sobre el terreno cuando se concrete el desplazamiento.

Según las informaciones publicadas sobre el vídeo, el Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla estudia organizar protestas en Nador coincidiendo con el viaje de Felipe VI. Yahya ya había protagonizado anteriormente declaraciones similares en defensa de las reivindicaciones territoriales marroquíes sobre las dos ciudades españolas.

Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este martes 22 de septiembre de 2026.