¡BOMBA! El coronel Camacho destroza a Sánchez: «¡Está inhabilitado y no puede seguir ni un día más!»

El coronel Diego Camacho irrumpe en Periodista Digital con una contundente intervención en la que declara a Pedro Sánchez «inhabilitado políticamente» tras la pasividad del Ejecutivo ante la invasión de Marruecos sobre Ceuta.

En La Retaguardia, se ha mostrado «muy preocupado» por la situación en la ciudad autónoma:

«Cualquier español que ame a su país, a su nación, a España no puede estar en estos momentos tranquilo».

Camacho, una de las voces más autorizadas y contundentes en materia de inteligencia, defensa y geoestrategia en España, ha lanzado este miércoles una de las acusaciones más graves que se han escuchado en los últimos tiempos contra Pedro Sánchez: que podría haber llegado a un acuerdo con Donald Trump y Mohamed VI para la entrega de Ceuta.

«Lo que para mí está claro es que esta operación de invasión, ejecutada y planificada desde Marruecos, tenía el acuerdo y el conocimiento de Pedro Sánchez. Su complicidad, su culpabilidad, su traición no la marca tanto el hecho de la invasión en sí, sino lo que después ha venido a hacer durante dos meses».

Pone en riesgo la integridad territorial de España, que es uno de los cuatro condicionantes en los que las Fuerzas Armadas deben intervenir.

«Está poniendo en riesgo una parte de España, cuando ya venía incumpliendo el ordenamiento constitucional con la amnistía y con la no presentación de los Presupuestos del Estado».

Por todo esto, afirma que el líder del PSOE no está habilitado para seguir en el cargo.