Delcygate 2.0: El beso de Delcy a Sánchez pringa al marido de Begoña

Pillado.

Pedro Sánchez no gana para disgustos.

El presidente del Gobierno pensaba que, huyendo a Nueva York con la excusa de la Asamblea de la ONU, podría aliviar la presión de su responsabilidad por la invasión en Ceuta y la crisis política, social y económica que se ha desatado debido a su abandono.

Durante 55 días, el marido de Begoña se ha preocupado más por limpiar la cara de Marruecos, quitando cualquier responsabilidad —ni siquiera mencionaba el in vigilando, que sería lo mínimo, al menos—, que por aliviar los males que sufren los ceutíes.

Semejante actitud solo puede apuntar a que el líder del PSOE busca un estallido social en la ciudad autónoma para intentar hacer alguna jugada política.

Abonando la tensión, el yerno de Sabiniano fue a la ONU a hablar, nada más y nada menos, de cómo ha gestionado la inmigración durante estos ocho años.

Evidentemente, dejará fuera el asalto masivo en Ceuta en 2018, el de Ceuta y Melilla —famoso por el «bien resuelto» de Sánchez— en mayo de 2021 y la invasión actual. Todos teledirigidos desde Marruecos y ante la falta de respuesta contundente por parte del Gobierno de España.

Y, como le crecen los enanos, ha vuelto a pasar.

En la sesión de la Asamblea de la ONU ha sucedido un episodio particular: la dictadora encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió toda la sala para ir a saludar al marido de Begoña. El gesto de molestia fue evidente al verla y el saludo fue tan incómodo que no supo si dar uno o dos besos.

El breve encuentro descolocó por completo a Sánchez y podríamos hablar de un nuevo Delcygate. En especial, porque la sombra de la financiación irregular del PSOE con dinero proveniente de la dictadura chavista sigue volando sobre la cabeza del líder.

Y este beso, al mejor estilo de una película de mafias, ha pringado todavía más al marido de Begoña.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 23 de septiembre, junto al diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero.