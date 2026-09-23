Expulsan a una diputada del PP del Congreso y no lo hicieron con Rufián

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado este miércoles del hemiciclo a la diputada del PP Ana Belén Vázquez por exhibir un bote de gas pimienta durante la sesión de control al Gobierno.

La parlamentaria popular, portavoz de Interior, lo mostró mientras preguntaba a Fernando Grande-Marlaska por la inseguridad en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio. Vázquez lo presentó como «el material escolar básico» y el «símbolo de la falta de libertades”»que sufren muchas mujeres y vecinos de la ciudad autónoma.

Armengol invocó el artículo 101 del Reglamento y el Registro de Armas para calificar el espray de «arma», le llamó al orden y le ordenó abandonar el salón de plenos y depositar el objeto. La diputada se resistió en un primer momento, defendió que el bote estaba vacío, que no requiere licencia y que se vende libremente, y criticó la decisión como surrealista. Finalmente abandonó el hemiciclo entre los aplausos de su bancada.

El episodio ha puesto de relieve un evidente doble rasero. Gabriel Rufián (ERC) ha reaccionado con ironía: «Yo enseñé una impresora y maduré». En 2017 llevó una impresora al pleno para denunciar la persecución de las que se usaban en el referéndum ilegal. En otras ocasiones exhibió esposas y, más tarde, en 2022, proyectiles o casquillos de bala recogidos en la frontera de Melilla. Ninguna de esas ‘performances’ le costó la expulsión inmediata por portar un arma o un objeto similar.

Mientras a una diputada del PP se le aplica con rigor el Reglamento por un espray de autodefensa (vacío, según ella) para ilustrar una denuncia sobre seguridad ciudadana, a Rufián se le toleraron gestos mucho más espectaculares. La diferencia de trato entre una parlamentaria popular y el portavoz de ERC no ha pasado desapercibida y refuerza las críticas a una Presidencia del Congreso que, según la oposición, aplica el Reglamento de forma selectiva según el color político del diputado.