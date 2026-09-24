‘24X7’

El ‘joyero’ Zapatero y la invasión a Ceuta condenan al traidor Sánchez

Archivado en: Periodismo Online

Finalmente, los escándalos de corrupción del Gobierno, del PSOE y del círculo íntimo de Pedro Sánchez le están pasando factura. A ello se suma su nefasta gestión ante cualquier imprevisto o catástrofe.

Aunque hayamos tenido que llegar al extremo de una invasión a territorio español y de los escándalos más aberrantes, propios de cualquier película de mafiosos, con elementos como prostitutas, empresas pantalla, oscuros empresarios y hasta contactos con bandas criminales para «asustar» a jueces.

Lo cierto es que lo que ha desarmado políticamente a la izquierda han sido las joyas de Zapatero. No que haya confesado y reivindicado que es amigo íntimo de sanguinarios dictadores —pese a que luego reivindica su lucha por la democracia— o el desfalco al erario público con un rescate bochornoso a una aerolínea con nexos chavistas. Las joyas sin justificación han dilapidado la credibilidad del faro moral de la izquierda.

Pero la situación judicial de la Zeja y su familia —que empeora cada día— no es el único tema que perjudica al «Galgo de Paiporta».

Un asunto que es todavía más grave y del que no puede escapar es Ceuta.

El líder del PSOE no tiene cómo responder ante la falta de previsión para frenar la mayor agresión a nuestras fronteras, pese a los avisos existentes y, peor todavía, ante el abandono de los ceutíes desde el momento de la invasión, bien por incompetencia supina o por estrategia política.

La traición de Sánchez no se puede tapar ni con relato ni con un ‘y tú más’. El marido de Begoña está acorralado y no tendrá escapatoria.

Alfonso Rojo aborda este y otros temas de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 24 de septiembre, junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.

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