Sánchez del Real advierte de la fase de desestabilización en Ceuta tras la invasión: «Está surtiendo efecto»

Víctor Sánchez del Real ha advertido desde sus redes sociales sobre el plan que están aplicando desde Marruecos tras la invasión.

Estima que la violación de nuestras fronteras no es un simple ‘aviso’ por parte del país africano, sino que corresponde a un plan bien definido —y nada original— para hacerse con las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

Ha recordado que desde el primer momento ha insistido en que esto va mucho más allá de los ya tradicionales saltos que se producen como parte de la presión de Mohamed VI al Gobierno de España cada vez que sucede algo que le molesta.

«Dije el primer día que era todo parte de un plan de insurgencia. Y están siguiendo los manuales de insurgencia. Contra piedras, armas y todos a la frontera. No hay más. Violencia controlada contra los violentos e invasores hasta que vuelvan por donde han entrado. Y mensaje visual al que lo vuelva a intentar».

Para ahondar en su reflexión, ha rescatado una intervención suya en el programa En boca de todos tras la invasión, en la que señalaba que se iba a producir una secuencia previsible tras la invasión: primero, la desestabilización que produce el asalto a las fronteras y, después, una insurgencia que irá progresivamente. Algo que estamos viendo con la creciente violencia en la ciudad autónoma y contra los agentes policiales.

«La fase de invasión ya está superada y estamos ya en la fase de desestabilización. La desestabilización es tratar de tumbar el statu quo que existía en dos ciudades tan españolas como Albacete, Cuenca, Valladolid o Madrid. Y esa desestabilización está surtiendo su efecto».

Sánchez del Real incide en que esta estrategia «está en todos los manuales» de conflictos, como el de Mao Zedong sobre la guerrilla.