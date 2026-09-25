España estalla contra Sánchez por el abandono de Ceuta y el uso torticero de Maricarmen

Que Pedro Sánchez no tiene límites éticos ni morales lo sabemos desde antes de que llegara a Moncloa, pero lo que hemos visto en estos últimos meses es una muestra de su capacidad para superarse.

El abandono de Ceuta representa unas cotas difíciles de alcanzar y es, cuando menos, desconcertante en cuanto a cómo pretende sacar rédito político. Más allá de que provocar un estallido social en la ciudad autónoma puede ser «aprovechable» de alguna forma para alguien sin líneas rojas, lo cierto es que ha terminado de hundir su imagen tanto nacional como internacionalmente, como hemos visto con unos estudiantes de Harvard que lo han retratado.

Pero, como no basta con lo que pasa en Ceuta, hemos presenciado uno de los actos más aberrantes que se recuerde: el uso torticero tanto del marido de Begoña como de la izquierda y extrema izquierda de una mujer octogenaria que ha sido desahuciada.

Desde el sanchismo han intentado usar el caso de Maricarmen como un arma arrojadiza contra Ayuso, achacándole la culpa a ella. Dejan fuera elementos de un caso muy particular, como el hecho de que se produce gracias a una ley de Felipe González, su situación de contrato de alquiler extinguido o que desde el Ayuntamiento y la Comunidad le ofrecieron un cupo en una residencia.

Sin quitar el factor humano —nadie puede negarlo—, es llamativo cómo la izquierda política y mediática se ha movilizado en este caso y no en el de Olga, desalojada hace cinco meses y que terminó suicidándose. Nadie salió a las calles ni pidió responsabilidades a nadie.

La diferencia es que eso pasó en Barcelona. Más sangrante todavía es que Olga planteó su situación en el Parlamento catalán, por lo que no era un caso «anónimo». En su exposición planteó cómo el asunto generaba, además de las obvias complicaciones, problemas mentales.

En España se producen unos 25.000 desahucios, la mayoría en Cataluña. Es un problema social muy complejo. Pero, de nuevo, vemos el uso torticero de dramas humanos por parte de la izquierda para usarlos como armas políticas.

No importa de quién es la culpa ni las mentiras que se vierten. Mucho menos importan las personas. Lo hemos visto con Carlos Bardem, que, al hablar en la manifestación antidesahucio, fue incapaz de aprenderse el nombre de Maricarmen antes de tomar el micrófono.

Peor todavía es que el sanchismo está usando este caso como cortina de humo para no hablar sobre el drama de Ceuta.

Pero los españoles dicen basta.

Mañana hay una protesta convocada por Sociedad Civil Española para exigir que las decisiones, la corrupción y las mentiras de Sánchez tengan consecuencias políticas. Hay que alzar la voz porque está en juego no solo la democracia, sino nuestro futuro como nación.

Alfonso Rojo aborda estos y otros temas de actualidad en el ‘24×7’ de este viernes, 25 de septiembre, junto al empresario Marcos De Quinto.