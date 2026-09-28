OTRO ATAQUE AL REPORTERO

¡Charos y perroflautas se tiran salvajemente a Ndongo en Sol y le arrancan el micro!

Archivado en: Periodismo Online

Y después dicen que son demócratas.

Los manifestantes que acampan en Sol han acosado y agredido al reportero de Periodista Digital Bertrand Ndongo, que había acudido a la plaza en el centro de Madrid para informar sobre la acción en contra del desahucio de MariCarmen.

Sin embargo, en lugar de responder a las preguntas de Ndongo, un grupo de manifestantes prefirió hostigarle y expulsarle del espacio.

Insultos, cánticos y empujones formaron parte de lo que tuvo que soportar el reportero. Además, lograron quitarle el micrófono con el que hace su trabajo y arrojárselo.

Una nueva agresión que ni la APM ni ninguna otra organización de periodistas criticará.

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