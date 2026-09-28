Le crecen los enanos a Sánchez: Ceuta se complica y el 15-M bis le señala por Maricarmen

No da pie con bola.

Pedro Sánchez se encuentra rumbo al desfiladero y no importa la cortina de humo que intente, sencillamente ya no puede ocultar la realidad ni engañar con el relato.

Y es que, como si no bastase con la corrupción de su Gobierno, su partido y su círculo íntimo, la carestía de la vida, el problema de la vivienda y el sanitario, apareció Ceuta. La invasión de la ciudad autónoma hace casi dos meses es una losa que sigue aplastando al marido de Begoña, que midió muy mal la dimensión de la crisis.

Y todo lo que ha hecho para desviar la atención no ha servido. Como tampoco funcionó nada para barrer debajo de la alfombra los escándalos de corrupción.

Pero es que ni siquiera Maricarmen ha funcionado para hacer lo que mejor sabe: echar la culpa a los demás. Y eso que lo intentó. En un primer momento, cómo no, achacó la responsabilidad a Ayuso y a Almeida por el desahucio de la octogenaria.

Sin embargo, la propia Maricarmen, en TVE, señaló al yerno de Sabiniano. Para más inri, los manifestantes que han terminado acampando en Sol exigen responsabilidades y medidas al líder del PSOE.

Así que la cosa no ha salido como Sánchez esperaba.

Lo cierto es que su incompetencia, negligencia y falta de límites éticos y morales le han alcanzado. Y mientras más tiempo permanezca en el poder, peor será para él. Y para el PSOE.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 28 de septiembre, junto al subdirector de Vozpópuli, Isaac Blasco.