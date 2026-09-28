Los perroflautas echan a Ndongo de su 15M en Sol

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En La Burbuja de este lunes, 28 de septiembre, abordamos la nueva agresión que ha sufrido el reportero Bertrand Ndongo, esta vez en Sol, la plaza madrileña en la que acampan manifestantes en contra del desahucio de MariCarmen.
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En La Burbuja de este lunes, 28 de septiembre, abordamos la nueva agresión que ha sufrido el reportero Bertrand Ndongo, esta vez en Sol, la plaza madrileña en la que acampan manifestantes en contra del desahucio de MariCarmen.
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