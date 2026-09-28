BURBUJA

Los perroflautas echan a Ndongo de su 15M en Sol

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¡Los perroflautas gritan a Sánchez: Hasta luego Maricarmen!

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En La Burbuja de este lunes, 28 de septiembre, abordamos la nueva agresión que ha sufrido el reportero Bertrand Ndongo, esta vez en Sol, la plaza madrileña en la que acampan manifestantes en contra del desahucio de MariCarmen.

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