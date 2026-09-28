Tremendo dardo de una periodista al ‘feminista’ Rufián: «Mis ideas pican»

Retratado.

La periodista Estefanía Molina ha propinado un tremendo zasca al diputado Gabriel Rufián a cuenta de una publicación en su perfil de X (antes Twitter) sobre la acampada en Sol.

«Os dije que se estaban poniendo los mimbres para un nuevo 15M. Esto no ha hecho más que empezar».

Esta reflexión molestó a un usuario que hizo un hilo en contra de la autora de «Los hijos de los boomers». En sus tuits, expresaba que ahora tenía «pesadillas» con ella, que le «generaba ansiedad» verla «en todos lados», para terminar pidiendo «socorro» y que se callara de una vez.

Este ataque *ad hominem* gustó mucho al ‘indepe’ Rufián, que lo retuiteó. Quizá, precisamente porque no refutaba ningún argumento, sino que es un simple derrame de bilis.

Pero la respuesta de Molina fue contundente y echó en cara la irresponsabilidad y degradación del de ERC con su cargo de diputado en el Congreso, o el tufo machista que desprende el hilo en su contra. Eso sí, con una ironía exquisita, agradeció la promoción gratuita a su libro.

«Es exótico que un diputado, que cobra un sueldo público, retuitee a un señor que pide textualmente que “me calle de una vez” y al que le genera “ansiedad” que esté “en todos lados” y sepa “de todo”. El Feminismo Verdadero, claro que sí. Gracias, Gabriel Rufián, porque el señor también hace promo de LOS HIJOS DE LOS BOOMERS, mi libro. Y de eso quizás vaya todo esto: de que mis ideas pican. Son mías. Igual eso molesta mucho también».