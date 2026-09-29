Sánchez planea posponer las elecciones usando a Ceuta y a Maricarmen

Tanta inutilidad no puede ser de gratis.

Y, ante la reiterada evidencia de que Pedro Sánchez no tiene límites éticos ni morales, solo nos queda pensar lo peor: que todo obedece a un plan.

El marido de Begoña sabe que su inacción en estos ocho años en la Moncloa finalmente ha rebasado la paciencia de los españoles y que, si se celebraran unas elecciones, sería imposible revalidar la mayoría. Ni siquiera reeditando el Frankenstein que mezcla la izquierda y la derecha independentista vasca y catalana y la extrema izquierda con Sumar —o cualquiera que sea el nombre con el que vaya el Podemos 2.0—, ERC, Junts, PNV y Bildu.

Ante esto, y siguiendo las enseñanzas de su gurú Zapatero, le «conviene tensionar».

Esto explicaría la inacción, ya no para evitar la invasión en Ceuta, sino para gestionar la crisis que se ha desatado con la entrada de más de 80.000 personas provenientes de Marruecos.

La falta de recursos, las órdenes de no actuar a la Policía ni a la Guardia Civil, ir en contra de informes que desaconsejaban instalar el campamento en el puerto, el señalamiento a Vivas, al CNI y a cualquiera que haya advertido de la situación no pueden ser simple cinismo.

Y es que un estallido social en la ciudad autónoma le permitiría implementar el artículo 116, que establece el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio, a través de un decreto del Consejo de Ministros por un máximo de quince días en el caso de los dos primeros. Para su prórroga, necesita la mayoría del Congreso.

El asunto es que el artículo 116.5 establece que no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados estos estados.

Casualmente, hemos visto en la última semana el tema de Maricarmen.

Y es que en todos estos años se han producido miles de desahucios, personas de todas las edades no han podido acceder a la vivienda y nada. Las organizaciones que han encabezado estas manifestaciones han callado incluso en el caso de Olga, una mujer y madre de dos hijos que, cinco meses después de ser desahuciada y pese a denunciar su situación ante el Parlamento catalán, se suicidó ante el abandono del Estado. Pero nadie salió a manifestarse.

Sin embargo, ahora sí. Y, pese a que nadie puede negar la magnitud del problema estructural de la vivienda, es cuando menos llamativo que, justo ahora, al final de la legislatura y ante la desmovilización de los votantes de izquierda, se produzca esta manifestación impulsada por organizaciones nada independientes.

Ante lo de Ceuta y lo que estamos viendo con el caso Maricarmen, solo podemos suponer dos cosas: o el marido de Begoña está procurando un estallido social para aplicar el 116 y posponer las elecciones o quiere generar un caos tal que, cuando asuma el poder el PP y VOX, llamarán día sí y día también a la calle para tumbar al nuevo Gobierno, al que achacarán la culpa de todos los desmanes de estos años.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 29 de septiembre, junto al abogado Fernando Fanego.