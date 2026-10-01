Daniel Lacalle desmonta el relato sobre la vivienda del Gobierno Sánchez con 14 datos contundentes

Contundente.

El economista Daniel Lacalle ha lanzado un severo diagnóstico sobre el mercado inmobiliario en España, acusando directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios de «destruir el acceso a la vivienda».

A través de una detallada radiografía económica, Lacalle sostiene que las medidas aplicadas en los últimos años en materia de vivienda responden a una estrategia política orientada a ahogar la oferta, erosionar la seguridad jurídica e incrementar la presión fiscal.

Para fundamentar su crítica, el analista ha expuesto 14 datos contundentes que rebaten el discurso oficial de Moncloa:

Déficit de oferta: Desde 2021 se acumula un déficit de 700.000 viviendas en el país, impulsado por el aumento poblacional y las trabas al desarrollo de nueva oferta. Afán recaudatorio: Las arcas públicas han ingresado 52.000 millones de euros en impuestos vinculados al sector inmobiliario aprovechando la escalada de precios. Carga fiscal del 24%: Casi una cuarta parte del precio final de compra de un inmueble corresponde directamente a impuestos. Hundimiento del alquiler: La Ley de Vivienda ha provocado una caída de entre el 40% y el 50% de la oferta disponible en las zonas donde se aplica, retirando 300.000 inmuebles del alquiler de larga estancia. Aumento de desahucios: Durante la etapa del actual Ejecutivo se contabilizan 270.000 desahucios, con Cataluña a la cabeza de las cifras. Promesas incumplidas: El Gobierno prometió la construcción de cerca de 400.000 viviendas públicas, pero el avance real del parque estatal sigue estancado. Inseguridad jurídica: Los recientes decretos gubernamentales han debilitado la validez de los contratos y desprotegido a la propiedad privada frente a la ocupación. Parálisis de la inversión: La inestabilidad regulatoria penaliza a los grandes fondos internacionales, anulando proyectos destinados a vivienda asequible. Impacto en el pequeño propietario: Las restricciones y la indefensión ante los impagos amenazan la economía de los pequeños ahorradores. Encarecimiento para el inquilino: El bloqueo de la oferta encarece el acceso a los arrendamientos y expulsa a los nuevos demandantes del mercado. Odisea para encontrar piso: La falta de incentivos ha convertido el alquiler en una barrera insuperable para miles de familias. Normativa asfixiante: Regulaciones complejas y trámites lentos ralentizan los desarrollos urbanísticos y disparan los costes de construcción. El mito del alquiler turístico: La narrativa oficial culpabiliza a los pisos turísticos y a los fondos de inversión, a pesar de que representan un porcentaje residual respecto al peso de las administraciones públicas. Contraste de privilegios: Lacalle denuncia la paradoja de que cargos públicos y activistas defiendan intervenciones agresivas mientras acumulan patrimonio inmobiliario personal.

El economista concluye que el intervencionismo gubernamental no busca resolver el problema de la vivienda, sino polarizar el debate social y trasladar la culpa del encarecimiento a los propietarios privados, en lugar de asumir el fracaso de sus políticas públicas.