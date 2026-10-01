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Daniel Lacalle desmonta el relato sobre la vivienda del Gobierno Sánchez con 14 datos contundentes

«Nadie ha hecho más por destruir el acceso a la vivienda que el PSOE y sus socios de ultraizquierda»

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Contundente.

El economista Daniel Lacalle ha lanzado un severo diagnóstico sobre el mercado inmobiliario en España, acusando directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios de «destruir el acceso a la vivienda».

A través de una detallada radiografía económica, Lacalle sostiene que las medidas aplicadas en los últimos años en materia de vivienda responden a una estrategia política orientada a ahogar la oferta, erosionar la seguridad jurídica e incrementar la presión fiscal.

Para fundamentar su crítica, el analista ha expuesto 14 datos contundentes que rebaten el discurso oficial de Moncloa:

  1. Déficit de oferta: Desde 2021 se acumula un déficit de 700.000 viviendas en el país, impulsado por el aumento poblacional y las trabas al desarrollo de nueva oferta.
  2. Afán recaudatorio: Las arcas públicas han ingresado 52.000 millones de euros en impuestos vinculados al sector inmobiliario aprovechando la escalada de precios.
  3. Carga fiscal del 24%: Casi una cuarta parte del precio final de compra de un inmueble corresponde directamente a impuestos.
  4. Hundimiento del alquiler: La Ley de Vivienda ha provocado una caída de entre el 40% y el 50% de la oferta disponible en las zonas donde se aplica, retirando 300.000 inmuebles del alquiler de larga estancia.
  5. Aumento de desahucios: Durante la etapa del actual Ejecutivo se contabilizan 270.000 desahucios, con Cataluña a la cabeza de las cifras.
  6. Promesas incumplidas: El Gobierno prometió la construcción de cerca de 400.000 viviendas públicas, pero el avance real del parque estatal sigue estancado.
  7. Inseguridad jurídica: Los recientes decretos gubernamentales han debilitado la validez de los contratos y desprotegido a la propiedad privada frente a la ocupación.
  8. Parálisis de la inversión: La inestabilidad regulatoria penaliza a los grandes fondos internacionales, anulando proyectos destinados a vivienda asequible.
  9. Impacto en el pequeño propietario: Las restricciones y la indefensión ante los impagos amenazan la economía de los pequeños ahorradores.
  10. Encarecimiento para el inquilino: El bloqueo de la oferta encarece el acceso a los arrendamientos y expulsa a los nuevos demandantes del mercado.
  11. Odisea para encontrar piso: La falta de incentivos ha convertido el alquiler en una barrera insuperable para miles de familias.
  12. Normativa asfixiante: Regulaciones complejas y trámites lentos ralentizan los desarrollos urbanísticos y disparan los costes de construcción.
  13. El mito del alquiler turístico: La narrativa oficial culpabiliza a los pisos turísticos y a los fondos de inversión, a pesar de que representan un porcentaje residual respecto al peso de las administraciones públicas.
  14. Contraste de privilegios: Lacalle denuncia la paradoja de que cargos públicos y activistas defiendan intervenciones agresivas mientras acumulan patrimonio inmobiliario personal.

El economista concluye que el intervencionismo gubernamental no busca resolver el problema de la vivienda, sino polarizar el debate social y trasladar la culpa del encarecimiento a los propietarios privados, en lugar de asumir el fracaso de sus políticas públicas.

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