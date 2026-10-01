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Sánchez ya sabe cuándo serán las elecciones: el BOE de Maricarmen es la prueba

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Sánchez planea posponer las elecciones usando a Ceuta y a Maricarmen

Sánchez planea posponer las elecciones usando a Ceuta y a Maricarmen

El marido de Begoña pone fichas en todos los números.

Es lo que le ha permitido a Pedro Sánchez ascender y permanecer en el poder: negociando al mismo tiempo con varios partidos incompatibles y aplicando leyes y decretos que chocan con normativas y que no solucionan los problemas.

Y ahora tenemos un nuevo ejemplo de esta estrategia de poner un huevo en cada cesta, y el BOE es la prueba.

Por un lado, Sánchez juega a tensionar al límite a la sociedad buscando un estallido, como en Ceuta, donde ha abandonado a su suerte a los españoles que viven en la frontera en medio de la peor crisis migratoria de la democracia a raíz de la invasión de hace dos meses.

De producirse, podría usarlo para posponer las elecciones, como advertíamos hace dos días.

Al mismo tiempo, y siguiendo el consejo de Yolanda Díaz, azuza las protestas por la vivienda y aprueba dos decretos que empeoran la situación.

Sin embargo, el ladino Sánchez sabe que el tema de la vivienda, a diferencia de lo de Ceuta, es susceptible de ser usado para la campaña electoral. Y ya lo ha hecho, y el BOE es la prueba de que también tiene en mente cuándo podría llamar a las elecciones.

El texto de la normativa usa a Maricarmen, la octogenaria cuyo desahucio ha sido la razón esgrimida por el nada independiente Sindicato de Inquilinas para llamar a las protestas, y es tan burdo y torticero que ni siquiera pretenden ocultarlo:

«Mari Carmen Abascal no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le ha impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna».

El párrafo, que fácilmente podría ser sacado de un discurso del líder del PSOE, forma parte del texto publicado en el BOE y es el mejor ejemplo de que Sánchez está en modo campaña electoral y planea usar estas propuestas para movilizar el voto de izquierdas.

Y el discurso será el mismo que están implementando ahora: que los responsables de la falta de vivienda son Feijóo y Abascal —aunque no gobiernan—; que, si la derecha llega al poder, no solucionará nada, aunque él en ocho años no ha hecho nada; y que son esclavos de los fondos buitre, aunque su Gobierno fue a Nueva York para atraer inversiones de BlackRock y otros grandes capitales, algo celebrado por el mismísimo Óscar Puente.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 1 de octubre, junto al coronel Diego Camacho.

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