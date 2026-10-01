La periodista que se enfrentó a Cintora revela que ya no la llama: «Pierdo dinero, pero la dignidad se mantiene intacta»

La periodista Elena Salamanca ha desvelado que, tras un tenso enfrentamiento con Jesús Cintora en el plató de Mañaneros 360, han dejado de invitarla a participar en el espacio de ‘infoentretenimiento’ sanchista por excelencia.

El pasado 10 de septiembre, en el programa de TVE, ambos discutieron sobre la invasión de Ceuta y los documentos desclasificados del CNI.

Salamanca estaba explicando la cronología de los días previos y citando al diario local El Faro de Ceuta cuando el presentador sanchista la interrumpió para insinuar que estaba difundiendo un bulo: «Sí, pero solamente un matiz: sin bulos».

La periodista le respondió que ella no había difundido un bulo en su vida:

«La gracia de los bulos no me hace ninguna gracia. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo».

Cintora siguió interrumpiéndola y sostuvo que había faltado a la verdad al afirmar que se había desclasificado un documento, cuando en realidad habían sido varios.

«Sí, hasta cuarenta, ¿pero quién ha dicho lo contrario?», preguntó sorprendida. La respuesta del activista sanchista fue un cortante: «Tú».

«Digo que un documento del CNI, pero escúchame. Que os ponéis muy nerviosos cuando se os contradice en algo».

Tras este encontronazo, Salamanca continuó explicando la cronología previa a la invasión que retrata al Gobierno de Sánchez. Cuando Cintora volvió a intentar interrumpirla, la periodista lanzó otro dardo:

«El CNI lo avisa en distintas partes. O sea, que no vamos a jugar a los bulos, a que nadie sabía. Todo el mundo sabía y estaba avisando de que eso podía suceder. 80.000 personas, seguramente no. Pero en 2021 entraron 8.000. O sea, que se sabía».

Esto molestó al presentador, que aseguró que «nadie estaba nervioso» y volvió a insistir con aquello de «bulos no». Salamanca no se quedó callada y reiteró que ella, a diferencia de otros, nunca había difundido un bulo a lo largo de su carrera profesional. Cintora trató entonces de ridiculizarla preguntándole si ella sabía que se iba a producir la invasión.

Ahora, tras aquel episodio, la periodista ha denunciado que no la han vuelto a llamar para participar en el programa.

Sin embargo, lejos de lamentarlo, ha reivindicado que no se quedó callada y que mantiene intacta su dignidad.

«Esto pasó el 10 de septiembre. Desde ese día no me han vuelto a llamar de @MananerosTVE. En cuanto haces frente al bulo de los bulos… FIN. Pierdo dinero, pero la dignidad se mantiene intacta. Y eso no tiene precio. Defended siempre la verdad. Se duerme del tirón».