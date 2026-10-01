El Rey va a Ceuta el día 13 de octubre, ¿demasiado tarde?

Finalmente, tras dos meses de la invasión a Ceuta, el rey Felipe VI visitará la ciudad autónoma el próximo 13 de octubre. Además, acudirán un día después a Melilla, la otra ciudad autónoma también amenazada por los asaltos masivos.

En La burbuja de este jueves, 1 de octubre, analizamos el anuncio de Casa Real, qué supone la visita y cómo la reciben los ceutíes de que después de más de 60 días, el jefe del Estado y capitán general de los Ejércitos acuda a la localidad fronteriza, que vive inmersa en el caos por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez.

Nos acompañarán en plató el profesor de economía, Miguel Anxo Bastos y el amante de cine Luis Ruiz Asua.