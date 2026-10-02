¿Sánchez usará a Maricarmen para adelantar las elecciones?

El trilero Sánchez se ha desatado.

Tras verse acorralado por los casos de corrupción de su Gobierno, su partido y su círculo íntimo, a Pedro Sánchez se le sumó la invasión de Ceuta, que agravó todavía más su situación. Y, en el final de la Legislatura, el marido de Begoña se ha ‘encontrado’, de forma nada casual, con el órdago de Maricarmen.

Tras ocho años en el Gobierno, el desahucio de la octogenaria ha despertado a la izquierda, que ahora se ha dado cuenta de la crisis habitacional, con alquileres por las nubes, más de 25.000 desahucios y un acceso casi imposible a la compra de vivienda.

Los mismos que han estado en su sofá tras la amnistía a Puigdemont, los pactos de la vergüenza con Bildu y con Junts, la rebaja del delito de malversación o la ‘entrega’ del Sáhara a Marruecos, el aumento del gasto militar y la compra de armamento a Israel —por nombrar reivindicaciones de la izquierda— se han plegado a la campaña impulsada por el nada independiente Sindicato de Inquilinas.

Lo cierto es que la jugada no le ha salido mal al Ilusionista Sánchez. Y lo de Maricarmen ha tapado mediáticamente, al menos esta semana, tanto los escándalos de corrupción como aberraciones como la persecución y el acoso a la juez que investigaba a su hermanísimo David Sánchez o el desastre en Ceuta, azuzado por la nula gestión del Gobierno. Todos estos temas, por sí mismos, fulminarían a cualquier Gobierno democrático ante su gravedad.

Pero hoy ha trascendido ‘casualmente’, en diarios plegados al sanchismo, que el yerno de Sabiniano estaría barajando convocar elecciones el próximo 29 de noviembre.

Indistintamente de si es cierto o no, lo cierto es que Sánchez está logrando algo que hacía tiempo que no lograba: marcar la agenda mediática y tapar un escándalo o un tema con otro.

Aunque no creemos que lo vaya a hacer, hay muchos cercanos al ‘Number 1’ que consideran que este sería un buen momento, ya que, a su parecer, han logrado movilizar a sus votantes, algo que no lograban desde hacía mucho tiempo.

Y lo cierto, es que capaz es de hacerlo.

Pero ¿se atreverá a convocar elecciones abandonando a Begoña a su suerte sin el respaldo del poder?

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este viernes, 2 de octubre, junto al bombero y experto en riesgos Pedro Gallego.