Estacazo tremendo de Cayetana a la diputada ultra saharaui que amenaza a quien vote en contra de los decretos Maricarmen

Tanto meter miedo con que viene la ultraderecha cuando son ellos los auténticos fascistas y violentos.

Y ya no lo ocultan.

Lo que hemos visto esta semana con el tema Maricarmen es una mezcla de precampaña electoral con un intento de azuzar el estallido social, mezclado con la psicosis de culpar a la oposición de los problemas que, en ocho años, el Gobierno de Pedro Sánchez no es que no haya resuelto, sino que ha agravado.

Recordemos el dato demoledor: cuando llegó al poder, la vivienda se ubicaba en el puesto 16 de los principales problemas de los españoles. Ocho años de socialismo y sanchismo la han llevado al primero.

Y hoy se han quitado la careta.

Entre rumores de adelanto electoral y miedo a perder lo que les queda de apoyo popular, han presentado dos penosos decretos que empeoran todavía más el problema de la vivienda.

Y, como animal acorralado, se muestran violentos.

Si a primera hora veíamos al portavoz de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, amedrentando a la portavoz popular Ester Muñoz, se le suma el mensaje de la diputada Tesh Sidi, que no hace falta leer entre líneas para entender cómo busca impulsar la violencia contra el que no se pliega a un Gobierno cada vez más autoritario.

Esta mañana, los portavoces de los partidos de Gobierno, Patxi López (PSOE) y Verónica Martínez Barbero (Sumar), introdujeron la solicitud de una votación pública por llamamiento. Y Sidi explica por qué: para amedrentar.

Le ha bastado un tuit con cuatro palabras para ello: «¡Quedaos con sus caras!», publicó.

La publicación no pasó desapercibida para la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que ha respondido mandando un auténtico zasca a la diputada de extrema izquierda.

Además de corregirle la ortografía, le recordó que ella, a pesar de ser saharaui, tragó con la entrega del Sáhara a Marruecos por parte de Pedro Sánchez y, pese a ello, va dando lecciones de coherencia, ética y moral.

«Quedaos. Se dice quedaos. Y con tu cara se han quedado los saharauis, a los que traicionaste entregando el Sáhara a Marruecos».

Quedaos. Se dice quedaos. Y con tu cara se han quedado los saharauis, a los que traicionaste entregando el Sáhara a Marruecos. https://t.co/pGn3A10jXb — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 2, 2026

Pero la respuesta de Sidi fue todavía más surrealista: acusar a Álvarez de Toledo de clasista, echando la culpa de que el cambio de postura sobre el Sáhara fue del PP.