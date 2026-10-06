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El chef José Andrés responde al faltón Óscar Puente con un dardo tremendo: «En guerra he visto trenes funcionar»

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El chef José Andrés responde al faltón Óscar Puente con un dardo tremendo: «En guerra he visto trenes funcionar»
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Óscar Puente.

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Zasca tremendo.

El chef José Andrés ha respondido con contundencia al ataque que el ‘ministro tuitero’, Óscar Puente, lanzó en su contra.

El titular de la cartera de Transportes cargó contra el cocinero y activista por unas palabras de este en la red social X (antes Twitter), en las que criticaba «los parches» que ponía el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, con los polémicos decretos Maricarmen, que, tras caer en el Congreso, han sido la excusa para convocar elecciones adelantadas.

«La realidad es que tenemos a políticos que intentan crear decretos y soluciones cuando no tienen la preparación ni el conocimiento para idear una solución real al problema que vivimos. España no tiene un problema de falta de decretos. Tiene un problema de falta de viviendas», afirmó José Andrés.

Esto no gustó a Puente, experto en usar insultos y descalificaciones en lugar de argumentos. Así, descalificó al diario El Mundo, que se había hecho eco de la publicación y, además, cargó contra el José Ramón Andrés Puerta:

«El Mundo siempre se agarra a las autoridades en la materia. Hoy tocaba el cuñado en Chef que ha hecho uno de los ridículos más antológicos que recuerdo en esta red social».

José Andrés no dejó pasar por alto el ataque y respondió con altura, afeando la pésima gestión de Puente.

Señaló cómo ha visto en otros países, incluso en guerra, como es el caso de Ucrania, que el transporte llega con puntualidad. Además, denunció que en el Campo de Gibraltar no cuentan con transporte y también el estado de las carreteras del país.

«Sr. Ministro, dedíquese a conseguir que los transportes públicos funcionen. En Ucrania, en plena guerra, he visto trenes funcionar con una puntualidad que aquí echamos de menos. En el Campo de Gibraltar, miles de ciudadanos siguen sin conexiones ferroviarias fiables y con carreteras por toda España cada vez más peligrosas.

Puede llamarme “cuñado”, hacer bromas o faltarme al respeto. Es lo de menos. Lo importante es que usted es el ministro y responde por su gestión. Menos X y mejor transporte público. Y si no sabe hacerlo, deje paso a quien pueda. Gracias».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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