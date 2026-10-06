El chef José Andrés responde al faltón Óscar Puente con un dardo tremendo: «En guerra he visto trenes funcionar»

Zasca tremendo.

El chef José Andrés ha respondido con contundencia al ataque que el ‘ministro tuitero’, Óscar Puente, lanzó en su contra.

El titular de la cartera de Transportes cargó contra el cocinero y activista por unas palabras de este en la red social X (antes Twitter), en las que criticaba «los parches» que ponía el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, con los polémicos decretos Maricarmen, que, tras caer en el Congreso, han sido la excusa para convocar elecciones adelantadas.

«La realidad es que tenemos a políticos que intentan crear decretos y soluciones cuando no tienen la preparación ni el conocimiento para idear una solución real al problema que vivimos. España no tiene un problema de falta de decretos. Tiene un problema de falta de viviendas», afirmó José Andrés.

Increíble de ver a los “expertos” en solventar la emergencia de vivienda que vive España! En cada televisión! @telediario_tve @A3Noticias @tele5_noticias @noticias_cuatro La realidad es que tenemos a políticos que intentan crear decretos y soluciones cuando no tienen la preparación ni el conocimiento para idear una solución real al problema que vivimos. España no tiene un problema de falta de decretos. Tiene un problema de falta de viviendas. Y mientras el Gobierno siga confundiendo anunciar medidas con resolver problemas, seguiremos pagando las consecuencias de su inacción. Subvencionar la demanda sin aumentar la oferta presiona los precios. Regular cada vez más un mercado sin construir vivienda nueva no elimina la escasez: la administra. Castigar fiscalmente una modalidad de alquiler puede cambiar incentivos, pero tampoco pone un solo ladrillo. El Gobierno puede aprobar todas las medidas que quiera y venderlas como grandes soluciones. Puede encadenar decretos, anuncios y campañas de propaganda. Pero hay una pregunta que desmonta cualquier discurso: ¿Cuántas viviendas nuevas crea todo esto? Porque la vivienda no se abarata repartiendo la escasez. Se abarata acabando con ella. España necesita construir. Mucho. Más suelo disponible. Licencias en meses, no en años. Más densidad donde sea posible. Seguridad jurídica. Muchísima más vivienda pública y también privada. Pero el Gobierno no está haciendo lo necesario. Prefiere intervenir sobre las pocas viviendas que existen antes que crear las condiciones para que haya muchas más. Prefiere presentar parches como soluciones y cargar sobre propietarios, promotores y ciudadanos el coste de su fracaso. Lo demás puede servir para redistribuir, proteger a determinados colectivos o cambiar incentivos. Pero no confundamos eso con solucionar el problema de fondo. No se arregla una falta de vivienda repartiendo mejor las pocas casas que existen. Se arregla haciendo que existan muchas más. Menos propaganda. Menos parches. Menos obsesión por intervenir sobre el mismo piso. Más oferta. Más construcción. Más casas. — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) October 2, 2026

Esto no gustó a Puente, experto en usar insultos y descalificaciones en lugar de argumentos. Así, descalificó al diario El Mundo, que se había hecho eco de la publicación y, además, cargó contra el José Ramón Andrés Puerta:

«El Mundo siempre se agarra a las autoridades en la materia. Hoy tocaba el cuñado en Chef que ha hecho uno de los ridículos más antológicos que recuerdo en esta red social».

El Mundo siempre se agarra a las autoridades en la materia. Hoy tocaba el cuñado en Chef que ha hecho uno de los ridículos más antológicos que recuerdo en esta red social. — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 3, 2026

José Andrés no dejó pasar por alto el ataque y respondió con altura, afeando la pésima gestión de Puente.

Señaló cómo ha visto en otros países, incluso en guerra, como es el caso de Ucrania, que el transporte llega con puntualidad. Además, denunció que en el Campo de Gibraltar no cuentan con transporte y también el estado de las carreteras del país.

«Sr. Ministro, dedíquese a conseguir que los transportes públicos funcionen. En Ucrania, en plena guerra, he visto trenes funcionar con una puntualidad que aquí echamos de menos. En el Campo de Gibraltar, miles de ciudadanos siguen sin conexiones ferroviarias fiables y con carreteras por toda España cada vez más peligrosas. Puede llamarme “cuñado”, hacer bromas o faltarme al respeto. Es lo de menos. Lo importante es que usted es el ministro y responde por su gestión. Menos X y mejor transporte público. Y si no sabe hacerlo, deje paso a quien pueda. Gracias».