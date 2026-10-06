Elecciones 29N: Sánchez se prepara para incendiar las calles desde la oposición

Pedro Sánchez sabe que no tiene posibilidad de ganar las elecciones. Y es consciente de ello desde hace tiempo.

Y ha convocado para perder las elecciones.

Sabe que no puede escapar a la corrupción de su Gobierno, de su partido y de su círculo íntimo. Las condenas a su hermano David, a Ábalos, a Koldo y a su fiscal general; los juicios que vienen, como el de su mujer, el de su gurú Zapatero, el de Santos Cerdán, el de Leire Díez, el de las cloacas del PSOE o el de la trama de hidrocarburos… y un largo etcétera son una losa muy pesada sobre la cabeza del marido de Begoña.

Y como el yerno de Sabiniano es más ladino que nadie, pone fichas en todos los números. Por eso, se ha ido preparando para el caso de salir de La Moncloa: en primer lugar, para no perder el poder dentro del PSOE y, en segundo, para allanar su vuelta como jefe del Gobierno.

Para lo primero, solo basta con ver la miríada de candidatos a ministros que ha colocado en los distintos territorios. Los batacazos del PSOE en las elecciones autonómicas son malos para el partido, pero buenos para Sánchez. Y, de cara a las que vienen, sigue el mismo camino.

El marido de Begoña ha puesto como barones a políticos que, más allá de su «lealtad» hacia él —cosa que va y viene, como ha demostrado su peón en Madrid, Óscar López—, no representan una competencia seria. Por eso, aunque le planten cara, no tienen una posibilidad real de liderar el partido. Es decir, de sacarlo de en medio.

El segundo eje de acción es prepararse para ser la oposición. Esta vez sí, la oposición al Gobierno, y no como hasta ahora, cuando ha ejercido de oposición a la oposición del Gobierno en lugar de gestionar.

Y su estrategia es fácil de anticipar.

No es fruto del azar que se convoque ahora una huelga, justo antes de unas elecciones. ¿Contra quién van a reclamar? ¿Van a culpar al Gobierno entrante de las chapuzas de los últimos ocho años?

No es casualidad que justo ahora los sindicatos UGT y CCOO hayan puesto las gambas en el plato y se hayan dado cuenta de la pérdida de poder adquisitivo, del problema de la vivienda o de la precariedad laboral, con muchas personas teniendo varios trabajos para poder llegar a fin de mes, y se sumen al llamamiento a la huelga.

Tampoco es una simple cacicada que vaya a aprobar los decretos Maricarmen que cayeron en el Congreso usando espuriamente la Diputación Permanente.

Mucho menos lo es su nula gestión tras la invasión de Ceuta.

Estas y otras acciones, sacadas del manual de Zapatero y de su «nos conviene que haya tensión», tienen un objetivo claro: incendiar las calles y hacer ingobernable el país para que la siguiente legislatura sea inviable y corta.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este martes, 6 de octubre, junto a la influencer Marta García, más conocida como AhorraconMarta.