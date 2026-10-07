‘Chiqui’ Montero chafa la campaña de Sánchez y desenmascara a los ‘comegambas’ de UGT y CCOO

Caretas fuera.

Y van con la picha afuera.

La patosa María Jesús Montero ha sido nombrada jefa de campaña de Pedro Sánchez de cara al 29-N y ha estrenado su flamante cargo con una pifia que retrata todo el populismo del marido de Begoña y su capacidad de retorcerlo todo con tal de permanecer en La Moncloa.

La «mujer más poderosa de la democracia», según sus propias palabras, afirmó sin tapujos que la huelga convocada, presuntamente para el 11 de noviembre, es en contra de la oposición.

Con estas palabras, Montero descubre la estrategia antidemocrática de Sánchez, pervirtiendo herramientas legítimas como son las protestas y las huelgas —o la Diputación Permanente— para mantenerse en el poder.

Pero la afirmación de la «estratega» sanchista desenmascara a la plataforma Sindicato de Inquilinas y a los «bienalimentados» Comisiones Obreras (CC. OO.) y UGT.

La confesión de Montero refleja que estas protestas y el llamado a la huelga no tienen un fin real, que es la reivindicación ante un problema serio y real, sino que son una herramienta política tras los últimos ocho años de los sindicatos, a los que ha regado con dinero durante este tiempo.

Pero también desenmascara a los sindicatos —nada nuevo bajo el sol, pero desarma su relato—, que, tras estar ocho años paniaguados y hartándose a gambas y otras delicias gourmet, han tenido que poner los cubiertos en la mesa tras la orden de su «puto amo» de hacer el paripé.

La exministra Mopongo ha retratado a su jefe, a los comegambas y a los campistas de Sol. Tremendo «éxito» para iniciar la campaña de Sánchez.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el 24×7 de este miércoles, 7 de octubre.